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Благодаря новому закону дочка пропавшей алиментщицы из Шарьи будет получать социальную пенсию
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Благодаря новому закону дочка пропавшей алиментщицы из Шарьи будет получать социальную пенсию 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области произошел прецедент, касающийся алиментщиков и их детей. 11-летняя девочка будет получать социальную пенсию вместо алиментов от матери, которую до сих пор не могут найти, сообщает управление ФССП по Костромской области.
Девочку воспитывает опекун, а 40-летняя мать уже давно не принимает в ее воспитании и обеспечении никакого участия. В отношении женщины возбудили исполнительное производство, но по указанному в документах адресу она не проживала, и найти ее не получалось.
Тогда мать девочки объявили в розыск, но в скором времени опекуну объяснили, что ей нужно обратиться в суд для признания должницы безвестно отсутствующей.
Дело в том, что 7 марта 2018 года были внесены изменения в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон об исполнительном производстве. Согласно им, должницу можно признать безвестно отсутствующей, и тогда опекун сможет получать пособие на содержание ребенка.
Опекун так и сделал, теперь девочка получает социальную пенсию.
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