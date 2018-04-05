Благодаря новому закону дочка пропавшей алиментщицы из Шарьи будет получать социальную пенсию

В Костромской области произошел прецедент, касающийся алиментщиков и их детей. 11-летняя девочка будет получать социальную пенсию вместо алиментов от матери, которую до сих пор не могут найти, сообщает управление ФССП по Костромской области.

Девочку воспитывает опекун, а 40-летняя мать уже давно не принимает в ее воспитании и обеспечении никакого участия. В отношении женщины возбудили исполнительное производство, но по указанному в документах адресу она не проживала, и найти ее не получалось.

Тогда мать девочки объявили в розыск, но в скором времени опекуну объяснили, что ей нужно обратиться в суд для признания должницы безвестно отсутствующей.

Дело в том, что 7 марта 2018 года были внесены изменения в статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон об исполнительном производстве. Согласно им, должницу можно признать безвестно отсутствующей, и тогда опекун сможет получать пособие на содержание ребенка.

Опекун так и сделал, теперь девочка получает социальную пенсию.