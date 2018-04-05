«Врач подтвердила»: челябинцев встревожила информация о закрытии детской поликлиники

Жителей Металлургического района встревожили разговоры о предстоящем прекращении работы детской поликлиники № 2 бывшей ДГКБ № 9 на улице Трудовой, 25а. Челябинцы активно обсуждают тему в соцсетях и намерены обращаться в Минздрав , чтобы не допустить закрытия медучреждения. В горздраве эту информацию опровергли. Подробности — в материале 74.ru.

— Ходил с дочкой в детскую поликлинику, которая расположена на улице Трудовой, 25а, спросил врача, правда ли, что скоро закроют поликлинику? Она сказала, что это правда и если мы (родители) будем писать жалобы в горздравотдел или министру здравоохранения области, то можем отстоять поликлинику, — сообщил один из родителей малыша.

— Вчера были на приёме у врача, тоже говорили о том, что закрывать собираются, и будет платный медицинский центр, — рассказала челябинка Ольга Твердохлебова.

Это не первая волна беспокойства родителей о судьбе поликлиники, всё началось после реорганизации двух детских больниц в Металлургическом районе, которые объединили в июле прошлого года. Тогда ДГКБ № 9 вошла в состав восьмой детской больницы, став её филиалом.

— В процессе реорганизации произошла оптимизация кадрового состава административного аппарата ДГКБ № 8 и ДГКБ № 9, — сообщила и. о. начальника управления здравоохранения администрации Челябинска Инна Киреева. — Эти преобразования не предусматривают сокращения штатов медицинских работников, площадей, закрытия структурных подразделений и изменений в оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детскому населению Металлургического района.

По словам Инны Киреевой сейчас все подразделения укрупнённой больницы продолжают работать в штатном режиме.

— Закрытия филиала поликлинического отделения № 2 на улице Трудовой, 25а не планируется. Изменений в прикреплении детского населения Металлургического района также не предусмотрено. Дети получают первичную медико-санитарную помощь в полном объёме. Приёмы участковых педиатров, специалистов, диагностические манипуляции производятся в обычном режиме, — заверила представитель управления здравоохранения. — Жалоб на отказы в оказании медицинской помощи, нарушения при её организации в филиале поликлиники № 2 к нам не поступало.

Всего в 2017 году в городе оптимизировали 10 больниц и поликлиник. В частности, детскую поликлинику № 3 на улице Молдавской объединили с ДГКП № 8, а к ДГКБ № 1 присоединили детскую горбольницу № 5 и городской центр офтальмологии и педиатрии. По словам главы горздрава Натальи Горловой, в рамках оптимизации не закрыта ни одна больница, а лишь происходит слияние, меняется юридическое название, но горожане получают медпомощь там, где привыкли.