Музыка в голове! Нашёл лучшие наушники для тренировок

Музыка в голове! Нашёл лучшие наушники для тренировокЧасто вижу в метро меломанов с огромными накладными «мониторами», которые выглядят как инопланетяне. Нет, правда: кто придумал, что студийные наушники, или игровые гарнитуры — это хороший способ слушать музыку по дороге на работу или домой?

Наушники должны быть гармоничными, и выполнять всего 4 функции:

1. Проигрывать музыку

2. Не мешать владельцу и окружающим

3. Быть универсальными

4. Не травмировать слух

А ещё, наушники должны быть удобными. Вспомните, сколько раз было такое, что собеседник просто не слышит тебя, отгородившись от мира своими монструозными «ушами».

И я нашёл такие.

Наушники, которые играют музыку через лицо. Это вообще как?

Удивляйтесь, как удивляюсь я: наушники с эффектом костной проводимости Trekz Air от Aftershokz.

Почему они? Да потому, что их не нужно втыкать в уши, чтобы слушать музыку.

Да, вот так. Наушники просто прижимаются к голове и музыка передаётся в ухо натурально через лицевые кости черепа.

Технология костной проводимости известна ещё с 1923 года, когда появились первые слуховые аппараты. А до этого глуховатый Людвиг Ван Бетховен сочинял сонаты, прикладывая к голове различные трубки, чтобы ощущать свою музыку.

Сегодня технология костной проводимости активно используется для создания не только слуховых аппаратов, но и крутых наушников. Кратко об их основных достоинствах:

такие наушники не закрывают ушные каналы

они не мешают слышать, что происходит вокруг пользователя

они не травмируют слух, потому что звуковые колебания поступают напрямую во внутреннее ухо За появление звука отвечают специальные пьезодинамики, которые преобразуют переменное напряжение в колебание мембраны, которая уже создаёт звуковую волну. Эта волна и передаётся во внутреннее ухо человека через лицевые кости черепа. Звучит достаточно просто, да?

Единственным минусом таких наушников остается качество звука, но это не про Trekz Air, которые сумели меня удивить.

Об этом чуть ниже.

Кому нужны такие наушники?

Aftershokz Trekz Air предназначены в первую очередь для тех, кто занимается спортом. Причём, не важно каким, будь то бег, силовые упражнения или йога.

За спортсменами идут велосипедисты, скалолазы и прочие приверженцы активных видов отдыха.

А ещё, Trekz Air непременно нужны если вы водите машину и часто разговариваете по телефону за рулём.

Основная идея таких наушников в том, что пользователь не теряет акустическую связь с реальностью, слушая музыку. В то время, как многие производители гарнитур стараются придумать всё более крутое шумоподавление в своих наушниках, Aftershokz наоборот, предлагает слышать всё, что происходит вокруг наряду с проигрываемой музыкой в своих Trekz Air.

И в этом есть своя польза.

Вот представьте, что вы собрались на пробежку, воткнули в уши свои «затычки» и вышли из дома. В городе сотни разных звуков, от грохота падающего с крыши снега до гудков машин, которые вы не услышите.

А это может стоить вам здоровья или даже жизни.

Можно привести великое множество примеров, когда наушники с шумодавом могут сыграть с владельцем злую шутку и стать причиной неприятной ситуации.

Надевая Trakz Air вы не чувствуете себя глухим и можете среагировать на любую ситуацию, тем самым обезопасив себя и окружающих от происшествий.

Aftershokz не случайно делает ставку на спортивно-ориентированных пользователей, бегунов и велосипедистов. С наступлением лета на тротуарах появляется всё больше экстремалов в наушниках, которые несутся сквозь людей, ничего не слыша вокруг.

Будь моя воля, всем подобным личностям (и роллеров со скейтбордистами туда же) обязал использовать только Trekz Air, чтобы слышать, что происходит вокруг во время движения.

В этих наушниках можно бегать, прыгать, кататься, потеть и заниматься на турничках. Несмотря на универсальный размер, Trekz Air удобно держатся на любой голове, даже на самой большой (или самой маленькой) и их практически невозможно сломать, благодаря титановым вставкам.

Слушать Trekz Air необычно. Но удобно

Первое время ощущения очень необычные: вроде уши открыты, слышно окружающих людей, ничего не мешает оглядываться и смотреть по сторонам.

И в то же время в голове звучит твой любимый трек.

Мне кажется, именно такие ощущения испытывают люди, которые слышат у себя в голове голоса.

Через 10 минут привыкания наступает эйфория: ты не понимаешь, как можно было слушать музыку по-другому, когда уши плотно заткнуты. Это же реально неудобно. Так что, после нескольких дней использования Trekz Air возвращаться к «вкладышам» от Apple нет никакого желания.

Создатели Trekz Air смогли победить даже такую напасть, как естественную утечку звука. Из-за своей конструкции наушники должны были получиться очень громкими для окружающих, согласно законам физики и принципам работы пьезодинамиков.

Так вот, чтобы компенсировать эту утечку, в наушниках Trekz Air использована специальная технология, которая предотвращает распространение звука при помощи противофазовых колебаний.

В итоге получается так, что звук для окружающих практически не слышен, особенно это важно когда используешь Trekz Air в качестве разговорной гарнитуры: никто не подслушает, о чем говорит твой собеседник, убедился на собственном примере.

Что там с характеристиками?

Trekz Air беспроводные и могут использоваться со всеми смартфонами, у которых есть Bluetooth.

Сколько работают: встроенного аккумулятора в наушниках хватает на 6 часов беспрерывного воспроизведения музыки.

Сколько весят: всего 30 грамм. Может из-за своей конструкции, а может из-за такого малого веса, я носил их по 6 часов и совершенно не чувствовал на голове. Такие удобные наушники ещё поискать.

Как управлять: элементы управления в виде нескольких кнопок можно нащупать на правой дужке, а основная кнопка принятия вызова и управления воспроизведением находится прямо на одном из наушников, нажимать на неё удобно и промахнуться трудно.

Создатели ещё поколдовали с улучшением звучания, слегка подкорректировав частотный диапазон. Это улучшило качество звукового сигнала, который воспринимается всё-таки не совсем обычным способом.

Как заряжать: с помощью кабеля micro-USB, время зарядки с 0 до 100% составляет около 1,5 часов. На одной из дужек есть светоиндикатор, который наглядно показывает статус заряда.

Насколько надёжные: наушники обладают удивительной прочностью в совокупности с гибкостью: хоть в комплекте и идёт специальный мягкий чехол для хранения, эти наушники можно засовывать в карман, скручивать как угодно — они не сломаются и не потеряют свою форму.

Как они играют?

В плане звучания Trekz Air приятно удивляют: целостный звук с подчёркнутыми низкими частотами, приятными верхами и уверенными средними.

Конечно, звук не такой объёмный, как в мониторных наушниках, но среди спортивных аналогов — определённо один их лучших.

А среди других наушников, играющих музыку через кости — так и вообще самый топ.

Особенно удивляет восприятие именно басов: ты их не только слышишь, но и чувствуешь, благодаря лёгкой вибрации. Получается практически 5D-эффект, и все твои треки раскрываются по-новому.

Я бы не стал сравнивать ощущения от звучания Trekz Air с обыкновенными наушниками, потому что восприятие звука через кости просто другое, не похожее ни на что.

И в этом его основная прелесть.

Я с удовольствием слушал через Trekz Air музыку совершенно разных жанров, начиная от последнего альбома Judas Priest до танцевальных Kygo, и наушники прекрасно справились и с напористым хард-роком, и с электронным «качем».

Да, эти наушники не созданы для того, чтобы заглушать все посторонние звуки, так что не стоит выкручивать громкость на максимум. В этом случае Trekz Air начинают сильнее вибрировать в такт низким частотам, а это уже не очень комфортно.

Наушники можно использовать и в качестве гарнитуры при входящих и исходящих вызовах: по личным ощущениям собеседник слышит меня прекрасно, благодаря нескольким микрофонам и специальной фильтрации шумов.

Знаю, о чём пишу: эту функцию тестировал прямо на мосту через пролив Босфор, где дул жесткий ветер, и считаю что Trekz Air с честью выдержали это испытание.

Я не бегаю, но мне понравились

Если вам нужен стимул, чтобы начать бегать по утрам, то это Trekz Air. Эти беспроводные наушники, которые буквально заставляют заняться собой.

Ведь под бодрые треки это делать намного приятнее.

Но это лишь одна сторона медали. Лично я считаю Trekz Air единственными наушниками, которые идеально подходят для ежедневного использования именно в городской суете: они лёгкие, прочные, удобные и не мешают оценивать окружающую обстановку.

А ещё, именно с этими наушниками я открыл для себя мир аудиокниг, которые слушать с помощью Trekz Air сплошное удовольствие: будто невидимый собеседник постоянно находится рядом и читает тебе интересное произведение.

Так что если вы:

бегаете по утрам

занимаетесь в спортзале

любите слушать музыку в офисе

слушаете аудиокниги

часто общаетесь по телефону за рулём

То вы обязательно оцените удобство этих наушников от Aftershokz.

До 15 апреля Aftershokz Trekz Air отдают со скидкой в 25% по кодовому слову ITREKZ. Можно забрать за 8 243 руб. вместо 10 990.

Это новое направление урбанистических наушников, которые не только отлично звучат и удобны в использовании, но и помогают чувствовать себя в безопасности и оперативно реагировать на разные ситуации в динамичном мире большого города.