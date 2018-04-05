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Ярославцы на 9 Мая соберут подарки одиноким ветеранам
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Ярославцы на 9 Мая соберут подарки одиноким ветеранам 

76.ru 42 минуты назад
Фото: 76.ru
В Ярославле участники сообщества «Порадуем одиноких бабушек и дедушек» начали готовиться к празднованию 9 Мая. Не у каждого ветерана есть близкие, которые могут быть рядом. Поэтому волонтёры решили навестить ветеранов и инвалидов Туношенского дома престарелых.
— Хотим поехать с общим концертом, сделать акцент на лежачих старичков, у которых нет возможности спустится в актовый зал на концерт. Мы планируем общение в палатах, попеть песни военных лет и послушать рассказы старичков, — пишут волонтёры.
И просят всех, кто захочет присоединиться к акции — собрать вкусные подарки для дедушек и бабушек. Выезд волонтёры планируют на 13 мая.
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