В Прикамье пройдет около сотни мероприятий в честь Дня Победы

Глава региона Максим Решетников пояснил, что многие мероприятия начнутся задолго до праздника: концерты, выставки, спектакли. Для Перми главными событиями станут Парад победы на Октябрьской площади и традиционное прохождение «Бессмертного полка», сообщает пресс-служба администрации губернатора края.

Акция «Бессмертный полк» пройдет в регионе уже в шестой раз. Председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко предложила организовать встречу поколений, на которой участники боевых действий ВОВ могли бы рассказать свои истории. Максим Решетников эту идею поддержал.

Отметим, что всего на территории региона проживает более 41 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Ежегодно на дополнительную их поддержку из федерального и краевого бюджетов направляется более 300 млн рублей