На Ямале началась вакцинация населения против сибирской язвы

Вакцинация проходит во всех муниципальных образованиях округа, наиболее активно и в больших объёмах — в Ямальском, Тазовском и Надымском районах.

Так, в Ямальском районе проходит профилактическая повторная вакцинация тундрового населения против сибирской язвы. Медики посетят стойбища и оленеводческие бригады, а пока прививки получают тундровики, участвующие в празднованиях Дня оленевода. По словам главного врача Ярсалинской центральной районной больницы Татьяны Падериной, в этом году привить планируют более 2800 человек, ведущих традиционный образ жизни, и из группы риска.

К последним относятся зооветработники, часть сотрудников клинико-диагностических лабораторий и медицинских организаций, лица, профессионально занятые содержанием, убоем скота, разделкой и хранением туш. Прививка также положена сельскохозяйственным, гидромелиоративным, строительным работникам, специалистам, занимающимся выемкой и перемещением грунта, заготовительной, промысловой, геологической, изыскательской, экспедиционной деятельностью на энзоотичных по сибирской язве территориях.

В Тазовском районе вакцинацию против сибирской язвы пройдут 2378 человек.

«Мы в этом году привьем и ревакцинируем 2190 оленеводов и членов их семей, в том числе детей с 14 лет — 200 человек. Также прививки получат 3 зооветеринара, 28 медработников, 7 лаборантов, более 100 работников МЧС , Ямалспаса и вертолетчиков. Вакцинация началась 27 марта, на 5 апреля привито 18% от плана, то есть 428 человек. Пока мы охватили оленеводов и членов их семей, участвующих в Слетах оленеводов и праздновании Дней оленеводов. Вакцинация продолжается, наша медицинская бригада в составе врачей и медсестер будут работать 12-13 апреля в Антипаюте, 19-20 апреля в Гыде. По окончании дней оленеводов мы начнем облет стойбищ», — сказал главный врач Тазовской районной больницы Эльдар Фараджев.

По его словам, в этом году райбольница получила 250 часов полета вертолетами. В лечебном учреждении подготовились к вакцинации основательно, в арсенале 15300 доз вакцины против сибирской язвы.

«Облет стойбищ начнем в конце апреля. В планах не только вакцинация против сибирской язвы, но и прививки согласно национальному календарю и по эпидпоказаниям. Кроме того, пройдут осмотры тундровиков специалистами, обследования на ВИЧ-инфекцию. Особое внимание будет уделено младенцам и кормящим матерям. Мы им доставим специализированное и детское питание. Как всегда, мы максимально используем выделенные для нас полет-часы для оказания первичной медпомощи населению межселенных территорий», — прокомментировал Эльдар Фараджев.

В Надымском районе с учетом передвижения оленеводов вакцинацию против сибирской язвы запланировали на май. Всего прививки получат 416 человек с учетом отказников прошлого года.

«У нас по плану 278 оленеводов и членов их семей, еще 8 детей, которым исполнится в этом году 14 лет, но мы привьем их в школе-интернате. У нас заключен с Салехардской окружной клинической больницей договор на облет стойбищ вертолетами авиакомпании «Ямал». По практике прошлых лет мы пришли к выводу, что выгодно посещать стойбища в мае-июне. В прошлом году мы посещали их в апреле, оказалось в этом время они заняты закупкой продуктов на летний сезон или перегоняют стада на летние стойбища, когда остановить их невозможно. Поэтому мы займемся вакцинацией в мае и завершим к началу июня», — сообщил корреспонденту ИА «Север-Пресс» заведующий службой по медобслуживанию населения Надымского района Герман Щербань.

Напомним, с 2017 года вакцинирование тундровиков и людей из группы риска стало обязательным по эпидпоказаниям.