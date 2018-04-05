Что можно прочесть по формам для куличей и каким был первый «киндер-сюрприз», узнали в Ноябрьске

Пока в Храме идут последние приготовления к празднованию Великого Воскресения Христова, музейные работники рассказывают детям и взрослым о пасхальных традициях.

Выставка «Великое Воскресение» не ограничивается религиозной тематикой. Она дает представление о быте и праздниках славян, их гостеприимстве и любимых развлечениях, многие из которых уходят корнями в язычество, а теперь органично вписываются в христианство и сохраняются по сей день.

Множество экспонатов предоставили частные коллекционеры. Инсталляция «Пасхальный Благовест» полностью создана местной художницей Светланой Пташкиной, долгие годы коллекционирующей колокольчики. Здесь говорят об одной из пасхальных традиций: в эти дни дети и взрослые могут подняться на колокольню и испытать себя в роли звонаря, выражая тем самым свою радость.

Очень нравится детям и взрослым частная коллекция Оксаны Перминовой. Ее антикварные куклы напоминают о царской России, когда богатые люди к Пасхе дарили друг другу дорогие сувениры. Кстати, в коллекции сувенирных яиц одно особенно привлекает внимание ноябрян, которые историческими артефактами неизбалованны. Оно пасхальное яйцо, выполненное из стекла в конце XIX века. Еще один оригинальный, приобретенный МРЦ экспонат из того же времени — это деревянные формы для приготовления твороженных куличей. У форм своеобразные трафареты, изображающие историю казни и воскрешения Христа.

В дореволюционную эпоху погружают и копии страниц из Памятной книги-календаря, изданной по указу императрицы в 1916 году. Как известно, в тот год Николай II находился на полях сражений, его семья единственный раз праздновала Пасху без него. На пожелтевших страницах –различные заметки, молитвы, изображения святых, а также факсимильные подписи семьи Романовых.

А из рассказа экскурсовода посетители узнают, что, например, первые «киндер-сюрпризы» появились в России в начале XX века. Это были украшенные пасхальные яйца из папье-маше, внутрь которых взрослые прятали сладкие угощения для детей.

Также на выставке организована большая интерактивная зона, где можно сделать ретро-фото, поучаствовать в народных забавах, подержать в руках деревянные игрушки.