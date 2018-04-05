Первый фестиваль телесериалов пройдет в Иванове 12 — 15 сентября

МОСКВА, 5 апреля. / ТАСС /. Фестиваль телесериалов «Пилот» впервые проведут в Иванове 12 — 15 сентября. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе киносмотра.

"Первый фестиваль телесериалов пройдет в Иванове с 12 по 15 сентября", — отметили в пресс-службе.

Президент киносмотра — кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский

"Фестиваль не только даст зрителям возможность познакомиться с выходящими в этом году телесериалами, но и станет индустриальной площадкой сверки трендов в самом динамично развивающемся сегменте мирового кинематографа — сериалах", — привели в пресс-службе слова Валерия Тодоровского.