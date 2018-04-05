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Первый фестиваль телесериалов пройдет в Иванове 12 — 15 сентября
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Первый фестиваль телесериалов пройдет в Иванове 12 — 15 сентября 

ТАСС 18 минут назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Фестиваль телесериалов «Пилот» впервые проведут в Иванове 12 — 15 сентября. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе киносмотра.
"Первый фестиваль телесериалов пройдет в Иванове с 12 по 15 сентября", — отметили в пресс-службе.
Президент киносмотра — кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.
"Фестиваль не только даст зрителям возможность познакомиться с выходящими в этом году телесериалами, но и станет индустриальной площадкой сверки трендов в самом динамично развивающемся сегменте мирового кинематографа — сериалах", — привели в пресс-службе слова Валерия Тодоровского.
В попечительский совет фестиваля «Пилот» вошли советник президента России Владимир Толстой, российские продюсеры Федор Бондарчук, Александр Цекало, Игорь Толстунов, Сергей Сельянов, Александр Акопов. Конкурсную программу пока не объявили.
"Поручение о поддержке фестиваля дал в январе 2018 года председатель правительства Дмитрий Медведев в связи с обращением врио губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского", — отметили в пресс-службе.
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