Почему музыкантов считали колдунами на Руси

Гусляры и трубачи выступали на улицах и площадях русских городов, играли на княжеских пирах, и без них не обходился ни один обрядовый праздник — масленица или Иван Купала, свадьба и похороны. Между тем, очень долго на Руси существовали поверья, что все музыканты — колдуны и ведьмы.

«Знающие люди»

Необразованные крестьяне, умевшие только работать по хозяйству — то есть делать то, чем исстари занимались их предки, ко всем другим имевшимся в то время профессиям относились со страхом и почтением. В представлении пахарей и сеятелей строители, умевшие сооружать дома и храмы; художники, расписывавшие стены; повитухи, принимавшие роды; музыканты умевшие извлекать из своих инструментов красивые звуки считались «знающими людьми», получившими свои умения невероятными способами.

В культурологическом труде «Народная демонология Полесья» говорится, что в большинстве своем простые славяне были уверены — освоить секреты таких ремесел «можно только с помощью нечистой силы или „сильных“ колдунов». Поэтому широкое распространение имели поверья, повествующие о «злодеяниях» таких мастеров: не доплатишь строителям — «опустят» тебе дом на голову или даже «поселят в нем черта». Мало дашь денег повитухе — проклянет ребенка. Ну а музыканты так заворожат своей мелодией, что голову потеряешь.

Такие домыслы нашли свое отражение в народных сказках: «гусли — самогуды», как известно, сами заставляли людей пускаться в пляс, а «волшебная дудочка» явившегося в деревню странника своей музыкой поведала селянам о том, как местная мачеха извела милую падчерицу. И в этой сказке ни у кого не возникло сомнения, что странник-дудец может быть неправ. Он — музыкант, а значит «все знает».

Скоморохи

Многие исследователи древнерусских театрализованных обрядов и игр относят скоморохов к оставшимся без дела участникам языческих ритуалов. Скоморохи и во времена христианства для своих представлений использовали маски, которые, как считают историки, изначально нужны были для различных обрядов, проводимых на капищах. То есть, люди этой профессии обладали знаниями культовых мистических действий, почти наравне с волхвами, которых на Руси однозначно почитали кудесниками.

Между тем, согласно «Толковому словарю живого великорусского языка», составленному в середине XIX века этнографом и лексикографом Владимиром Далем получается: «…Скоморох — музыкант, дудочник, сопельщик, гудочник, волынщик, гусляр, промышляющий этим…». Значит, скоморох — профессиональный мультимузыкант, только обладавший языческой магией, и это на века закрепилось в сознании народа.

Церковный запрет

Музыкальные представления, которые на Руси в X — XV веках на площадях давали бродячие артисты — гусляры и скоморохи, вызывали у людей неподдельный интерес и самый живой отклик. Вот такое рассуждение об этом можно найти в литературном памятнике XI века «Поучение о казнях божьих», составленном преподобным Феодосием Печерским: «…Но этими и иными способами вводит в обман дьявол, всякими хитростями отвращая нас от бога, трубами и скоморохами, гуслями и русалиями. Видим ведь игрища утоптанные, с такими толпами людей на них, что они давят друг друга, являя зрелище бесом задуманного действа, а церкви стоят пусты…».

Простой народ желал видеть на площадях яркие театрализованно-музыкальные действия, даже понимая, что показывают их — «знающие люди», то есть, колдуны и кудесники. А вот для служителей храмов было очевидным, что все уличные музыканты и артисты потакают дьяволу, отнимают у них паству и вводят её в грех.

В другом древнем христианском документе приблизительно того же периода «Слово о твари и дни рекомом неделе» записано, что люди «…не желают знать, как надо жить, не хотят слушать божественных словес. (…) А стоит плясцам, или гудцам, или другим игрецам позвать на игрище или на какое-нибудь сборище идольское, то все устремляются с радостью и весь день стоят там, участвуя в позорище. А когда в церковь позовут, то люди позевывают, чешутся, потягиваются и говорят; дождь, или холодно, или что-нибудь еще. А на позорищах ни крыши, ни затишья, а дождь и ветер, но все приемлют радуясь, позоры устраивая на пагубу душам. А в церкви и крыша и «заветрие дивно», но не хотят прийти на поучение…»

Неприятие власти

И хотя во всех этих уличных представлениях и ликующих зрителях усматривается обычное желание простого народа «хлеба и зрелищ», в 1648 году, то есть уже во время правления царя Алексея Романова , были изданы и разосланы по всей стране весьма жесткие «заповедные грамоты»: «…Под угрозой батогов и ссылки запрещалось плясать, петь песни, рассказывать сказки, играть на музыкальных инструментах (…) А где объявятся домры и сурны и гудки и хари и всякие гудебные бесовские сосуды, и тыб те бесовские велел вынимать и, изломав те бесовские игры, велел жечь…»

Патриарх Никон и вместе с ним царь и его дворяне провели твердую политику, считая, что не должны смущать верующих никакие скоморохи-язычники. Вместе с гуслями, домрами и дудками массово горели и сами музыканты.