Индийскому актеру дали пять лет тюрьмы за убийство антилоп

Суд индийского города Джодхпур, штат Раджастан, приговорил известного болливудского актера Салмана Хана к пяти годам тюрьмы плюс 10 тысяч рупий штрафа (около 9 тысяч рублей) за то, что он 20 лет назад убил на охоте двух винторогих антилоп, а также несколько индийских газелей. Об этом 5 апреля сообщает газета Hindustan Times.

Охота на антилоп была во время съемок фильма «Нас не разлучить» в 1998 году, процесс по делу о браконьерстве начался в 2013 году. Хану было предъявлено обвинение в нарушении закона о защите дикой природы. Со стороны обвинения выступили 28 свидетелей.

52-летнего Актера будут содержать в тюрьме Джодхпура в отдельной камере. В соседней камере находится самозваный «бог» по имени Асарам, осужденный за изнасилование школьницы.

Ранее Салман Хан обвинялся судом города Мумбаи в том, что он бегал по тротуару, наступая на спящих под ногами людей, в результате чего один человек погиб, а еще четверо получили ранения. Однако актера в тот раз отпустили за недоказанностью обвинения.