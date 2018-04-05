Суперзвезда Болливуда Салман Хан признан виновным в убийстве антилоп 20-летней давности

Суд Джодхпура в индийском штате Раджастхан вынес обвинительный вердикт известному актеру Салману Хану, который оказался причастен к гибели редких животных. 20 лет назад кумир кинозрителей убил двух винторогих антилоп, передает

Вместе с 52-летним Салманом Ханом на скамье подсудимых оказались его партнеры по съемкам фильма «Нас не разлучить», вышедшего на экраны в 1999 году: актер Саиф Али Хан и три актрисы — Табу, Нилам и Сонали Бендре. Все они были оправданы в связи с недостатком улик.

Судья Дев Кумар Катри, оглашая вердикт, назвал Салмана Хана «обычным преступником».

По версии следователей, две гарны (винторогих антилопы) погибли от огнестрельных ранений во время съемок фильма «Нас не разлучить» в 1998 году. Огонь по животным вели звезды Болливуда, пишет

Актеру Салману Хану инкриминируют нарушение ст. 51 закона о защите дикой природы. Ему грозит шестилетний срок тюремного заключения. Защита Хана просит ограничиться условным сроком лишения свободы.

Также в отношении фигурантов расследования было возбуждено уголовное дело по ст. 149 ("Преступный сговор") УК Индии.

На привлечении актеров-браконьеров к ответственности настаивали представители племени бишнои, которые пытаются сохранить естественную среду обитания.

Отметим, что актер Салман Хан уже неоднократно попадал на скамью подсудимых. Это уже четвертый судебный процесс по делу о браконьерстве на съемках кинодрамы «Нас не разлучить». Причем в трех предыдущих случаях актер Болливуда был оправдан.

В 2015 году Салмана Хана также судили за ДТП со смертельным исходом. Установлено, что еще 22 сентября 2002 года звездный актер сел пьяным и без прав за руль своего внедорожника, после чего врезался в придорожную пекарню в районе Бандра-Уэст неподалеку от своего дома. Четверо бездомных, спавших в тот момент на тротуаре у пекарни, получили ранения. Позже один из них кончался.

Хан скрылся с места происшествия, был арестован в день аварии, однако затем его отпустили под залог.

Актеру грозил 10-летний срок лишения свободы, но индийская Фемида в мае 2015-го назначила ему 5 лет тюремного заключения. А уже в декабре того же года приговор отменили, а Хана выпустили на свободу.

Салман Хан является самым популярным индийским актером. За свою карьеру он снялся почти в 90 картинах. В 2007 году за выдающийся вклад в развитие индийского кинематографа суперзвезда Салман Хан был награжден Премией Раджива Ганди . У себя на родине Хан также известен в качестве телеведущего, певца и продюсера.

У Салмана Хана есть множество поклонниц, в том числе несовершеннолетних. 4 апреля, накануне вынесения обвинительного вердикта, индийское издание

Zee News

написало о 15-летней деревенской девушке, которая сбежала из дома в штате Мадхья-Прадеш и проделала путь в сотни километров, чтобы добраться до Мумбаи и увидеть своего кумира. Девушка собиралась через окно пробраться в дом, в котором проживает Хан. Однако охранники вызвали полицию, и юная сталкерша была задержана.