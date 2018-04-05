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Новое «Простоквашино» покорило Интернет
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Новое «Простоквашино» покорило Интернет 

Gizmonews 1 час назад
Фото: Gizmonews
Буквально за один день первая серия продолжения известнейшего советского мультфильма «Простоквашино» стала самым просматриваемым, а также самым обсуждаемым видеороликом в российской социальной сети «ВКонтакте». Мультфильм собрал за день больше шести миллионов просмотров.
Создатели новых серий использовали технику рисованной анимации — прошлые серии были созданы таким же способом. Мультфильм появился на основе новой технической базы киностудии «Союзмультфильм» и шестиминутная серия повествует о жизни небезызвестного Дяди Федора в наше время.
Шарик больше не занимается фотоохотой, вместо этого он делает селфи с зайцами в лесу и ведет свой собственный блог. В соцсетях внимательные зрители отметили ряд неточностей в новой серии. К примеру, в продолжении «Простоквашино» сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, но в книгах отца Дяди Федора зовут Дмитрий и получается, что с отчеством явно перемудрили.
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