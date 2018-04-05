XII Кинофестиваль «Зеркало» пройдет с 12 по 17 июня в Ивановской области

ИВАНОВО, 5 апр — РИА Новости . ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» пройдет в Ивановской области с 12 по 17 июня, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"На пресс-брифинге, который состоялся в день рождения режиссера, представлена новая команда фестиваля, его концепция и программа. Также названы лауреаты кинофорума, которые получат специальные призы за вклад в киноискусство. Это оператор Джузеппе Ланчи, который работал с Андреем Тарковским над картиной «Ностальгия», и российский режиссер Рустам Хамдамов ", — рассказал собеседник агентства.

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что местом проведения основных мероприятий кинофестиваля «Зеркало», в том числе площадкой его открытия, которое пройдет в необычном формате, станет город Юрьевец. «Фестиваль возвращается туда, где он родился, где сформировался Андрей Тарковский — выдающаяся личность и великий режиссер», — подчеркнул Станислав Воскресенский.

rightОрганизаторы сообщили, что основная сетка программы кинофестиваля «Зеркало» в этом году в целом сохранится. Прежде всего, это сильная программа международного конкурса. Из нового — объединение программ документального и анимационного кино. Еще одно нововведение — организаторы назвали его «Кино на колесах» — путешествие членов команды фестиваля по городам Ивановской области, где они покажут фестивальные картины и пообщаются со зрителями.

Также впервые в этом году в рамках «Зеркала» будет работать кампус для кинематографистов Верхне-Волжского региона «Юность». Двадцать молодых кинематографистов на протяжении всего фестиваля будут работать по отдельной программе, которая включает занятия с тьюторами, мастер-классы гостей фестиваля, лекторий «Картина мира» — пять лекций от профессионалов в смежных с кино дисциплинах.

Другие новости региона читайте здесь >>