Что смотреть, читать и слушать в апреле: «Дэдпул», «Химик» и Nickelback

Playboy сделал обзор самых главных апрельских новинок в области культуры, чтобы ты точно ничего не пропустил.

Рассказываем про лучшие книги, фильмы, сериалы, музыкальные альбомы, игры, концерты, спектакли и выставки этого месяца. В каждом разделе только самые крутые события, которые ни в коем случае нельзя игнорировать!

«Взрослый», 16+, роман от создательницы сумеречной саги посвящен суперагенту под кодовым именем «Химик». Она работала на правительственную службу США и хранила тайны, способные нарушить мировой баланс. А потом кто-то решил, что эта женщина знает слишком много…

Энди Вейер «Артемида»

Фантастика ближнего прицела от автора «Марсианина». Ближайшее будущее. Человечество уже совершило серьезный шаг в освоении внеземного пространства, основав колонию на Луне. Новая книга Вейера уже не о космическом Робинзоне, теперь перед нами авантюрный роман. Кстати, недавно мы публиковали отрывок из этой книги.

Как меняться без помощи силы воли? Как мотивировать себя, не вставая с дивана? Как перестать неосознанно мешать самому себе и, как следствие, получить все желаемое? Как узнать истинные цели и как их достигать? Ответы — в «Белой книге».

Фильмы «Дэдпул 2»

Продолжение экшн-комедии о ненормальном и неубиваемом Дэдпуле, разрушающем стереотипы о супергероях (и осознающем себя героем комикса). Бывшего наемника, превращенного в мутанта-убийцу, ждут новые «подвиги» — смесь фарса, кровопролития и безумия. И новый соперник — суровый сын Циклопа из «Людей Икс». Трейлер фильма можно посмотреть у нас на сайте.

«Хан Соло. Звездные войны: истории»

Кадр из фильма

Космический вестерн, второй полнометражный спин-офф киносаги «Звездные войны», перенесет нас в молодые годы контрабандиста Хана Соло до того момента, как он встретит Оби-Вана Кеноби и Люка Скайуокера. Зрителя ждут приключения Хана вместе с напарником Чубаккой и встречи с «молодыми» старыми героями. Трейлер фильма мы тоже публиковали.

«Пассажир»

Фото Rex/Fotodom.Ru Новый экшн-триллер от Жаума Кольет-Серра, уже снявшего ряд боевиков с Лиамом Нисоном . Таинственная незнакомка обращается к страховому агенту Майклу с предложением: за $75 000 герою нужно найти определенного пассажира. Естественно, все гораздо сложнее, и спасти поезд может только чудо. Трейлер картины и чуть более подробное ее описание попало в нашу мартовскую киноподборку.

Сериалы «Видоизмененный углерод»

Фото Rex/Fotodom.Ru Сериал от Netflix снят по культовому киберпанк-роману Ричарда Моргана . История разворачивается в будущем, где люди достигли бессмертия за счет переноса своей личности в новые тела. На момент премьеры это был самый дорогой сериал на ТВ, но соперники, в лице роботизированных ковбоев, уже на горизонте…

«Мир Дикого запада»

Кадр из сериала

Снова киберпанк, но уже с андроидами, бикамерализмом и, разумеется, электроовцами. Второй сезон (стартует 23 апреля одновременно с мировой премьерой) шоу, выросшего из ламповой фантастики Майкла Крайтона , обещает нарушение всех законов роботехники, больше новых персонажей из парков развлечений и знакомство с миром, из которого прибывают «гости». Кстати, есть подозрение, что в новом сезоне могут появиться Римская империя и Средневековье.

«Криптон»

Кадр из трейлера

Сериал расскажет о событиях, предшествовавших рождению Супермена. В центре сюжета — дедушка Человека из Стали, который принес надежду и равенство на Криптон, превратив планету, погрязшую в беспорядках, в ту, что смогла дать жизнь великому супергерою.

Музыка Franz Ferdinand — Always Ascending

Сотрудничество с веселыми парнями из Sparks позволило группе вернуть популярность в 2015 году. Спустя три года на свет появился пятый студийный альбом шотландской рок-группы в стиле диско. Десять танцевальных треков мелодичны и утонченны, хотя им хватает и некой брутальности.

Justin Timberlake — Man of the woods

Джастин в своем творчестве прошел большой путь от поп-хитов для девочек в бойз-бэнде до философских песен в стиле фанк. Новый альбом певец посвятил своей семье и назвал его по имени сына Silas, которое означает Man of the forest. И эта музыка сильно отличается от всего, что Джастин делал ранее. Послушайте блюз и кантри в современной, стильной обработке.

Moby — Everything was beautiful, and nothing hurt

Гений, диджей, композитор, мультиинструменталист и исполнитель, работающий в различных жанрах, вернулся с новым альбомом в стиле трип-хоп. Минорное настроение пронизывает каждый трек: «Древо грусти», «Как дитя без матери», «Добро пожаловать в тяжелые времена», «Падающий дождь и свет», «Грядет темное облако». Шедевр пост-рока.

Игры Far Cry 5 Впервые за пять частей франшизы в Ubisoft решили отказаться от поднадоевших клише (пираты на безымянном острове, зловещий диктатор в горах Юго-Восточной Азии) и рискнуть инсталлировать в игру политические и социо-культурные реалии сегодняшнего дня. Far Cry в локациях Среднего Запада США — нечто подобное происходит и в 7-м сезоне сериала «Родина» (Homeland). Ранее мы собрали самые интересные релизы игр последнего месяца.

Концерты Чай с Троллем

Фото из личного архива группы

26 апреля в КЗ «Крокус Сити Холл» состоится акустический концерт «Вечерний чай. Мумий Тролль», состоящий из романтических баллад и любимых поклонниками знаменитых хитов группы.

Столичный концерт «Вечерний Чай. Мумий Тролль» (без симфонического оркестра) раскроет глубину романтичных баллад коллектива и безусловных хитов, горячо любимых поклонниками. Программа названа в честь одноименной песни коллектива с пластинки «Шамора». Зрителей ждет чувственный и умиротворенный вечер, где сама атмосфера покоя как бы располагает к задушевной беседе со старыми друзьями. В такой обстановке группа и задумала исполнить перед зрителями свои композиции, разнообразив их новыми акустическими аранжировками.

Как обещают музыканты, зал погрузится в особое настроение, чувственно воспринимая вселенную и людей вокруг. Всего этого группа добьется совершенно новой сценографией, иной подачей музыкальных произведений, а также кардинально обновленным подходом к творчеству. Программа под стать чаю: самый популярный напиток в мире способен великолепно снимать любой стресс, но одновременно и возбуждать. Воздействие на организм зависит от вкуса и крепости, как и музыка одной из самых любимых отечественных рок-групп.

Nickelback

Фото Rex/Fotodom.Ru Nickelback объявили о крупнейшем туре Feed The Machine. Это будет самое крутое шоу в истории группы — триумфальное возвращение музыкантов в Европу вслед за выходом одноименного 9-го студийного альбома, выпущенного компанией BMG. Без сомнения, этот сборник стал одной из качественных и энергичных работ со времен прорывной пластинки Silver Side Up. Концерт состоится в Москве 21 мая в СК «Олимпийский».

Спектакль «Влюбленный Шекспир»

Фото театра им. А. С. Пушкина

На сцене Московского драматического театра им. А. С. Пушкина — премьера по произведению всемирно признанного классика британской литературы Тома Стоппарда «Влюбленный Шекспир». Итак, впервые в России — остроумная фантазия на тему биографии самого «Уильяма нашего Шекспира». Молодой драматург влюблен и счастлив. Вдохновленный чувствами, он создает один из своих главных шедевров — трагедию «Ромео и Джульетта». Незабываемая история любви Виолы де Лессепс и Уильяма Шекспира будет представлена в постановке самого яркого режиссера театральной Москвы Евгения Писарева . Узнай все первым!

Выставка «Дали — живые сны»

Фото «Люмьер-Холл»

Мультимедийное шоу в «Люмьер-Холл»: сенсационная выставка, собравшая более 100 работ Сальвадора Дали! Загадочные полотна великого каталонца можно рассматривать часами (картины проецируются на 7-метровые экраны) и не только познакомиться ближе с произведениями искусства, но и обогатиться новыми знаниями о жизни художника через информационную зону, где раскрыты интересные и малоизвестные подробности.