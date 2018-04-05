«Би-би-си» признала фейки в научно-популярных фильмах

Британская вещательная корпорация «Би-би-си» признала, что сцена из телевизионного документального сериала, показывающего племенных людей, была подделана создателями программы.

Эпизод из серии «Планета людей» из восьми частей, вышедший в эфир в 2011 году, изображал жизнь народа Короваи Папуа — Новой Гвинеи и включал членов, переезжающих в дом на дереве. Съемками занимался общественный развлекательный канал «Би-би-си Two», входящий в корпорацию «Би-би-си».

«Би-би-си» объявила, что во время создания документального сериала «мой год с племенем», сцена «Дом на дереве» была постановочной, сообщается на сайте The Gardian.

Один из членов племени рассказал создателям новой серии о том, что они построили домики «на благо заморских создателей программ».

В заявлении вещательной корпорации говорится, что «Би-би-си Two» была предупреждена о нарушении редакционных стандартов в эпизоде «Планета людей» с 2011 года, который касается народа Короваи Папуа — Новой Гвинеи:

«Во время создания предстоящего документального сериала «Мой год с племенем» один из членов племени обсуждает, как они построили очень высокие дома на благо зарубежных разработчиков программ. «Би-би-си» пересмотрела последовательность в человеческой планете, изображающую это, и обнаружила, что изображение племени, перемещающегося в дом на дереве, как настоящий дом, не является точным»

Сотрудники корпорации отметили, что с момента трансляции этой программы в 2011 году они усилили обязательное обучение всех сотрудников редакционным принципам, стандартам и ценностям.

Это не первый случай, когда серия из восьми частей, рассказанная актером Джоном Хартом , была втянута в фейковый скандал. В 2015 году выяснилось, что съемочная группа использовала одомашненного волка после того, как не смогла найти дикое животное для съемки на месте.

В этом эпизоде под названием «Пустыни: жизнь в печи» два монгольских пастуха верблюдов выстрелили в направлении «дикого» волка, когда он бежал через пустыню Гоби, а затем обсудили свое разочарование в том, что он не смог убить его.

«Би-би-си» призналась, что на самом деле одомашненный волк был отпущен, и его сняли бегущим к своему хозяину.