Педиатр Сергей Бутрий признался, что был антипрививочником

Известный педиатр Сергей Бутрий , врач, который может популярно объяснить родителям, что происходит с их детьми, дал развернутое интервью изданию deti.mail.ru и рассказал о том, как пришел к пониманию пользы прививок. Редакция «ЕжикЕжик» публикует основные выдержки и цитаты из беседы.

О личном отношении к прививкам

Сергей Бутрий признался, что был антипрививочником: «Я не просто относился с сомнением, я успел побыть полноценным антипрививочником. У меня рано появились дети — оба еще в студенчестве». Наткнувшись в сети на скандальный фильм Галины Червонской, врач на 2 года принял точку зрения антипрививочников. Энергетика фильма повлияла на принятие решений о вакцинировании его собственных детей. Раз за разом, приходя в поликлинику с ребенком, будущий медик писал отказ от вакцинации. «Когда я приходил на плановый осмотр к участковому педиатру и писал очередной отказ от прививок, врач сокрушенно мотала головой: „Не завидую я вашим будущим пациентам“. Она знала, что я учусь на педиатрическом факультете. Переубеждать меня у нее не было ни времени, ни сил».

Далее Бутрий рассказывает о том, что заставило его поменять точку зрения: «Так продолжалось до тех пор, пока я не заговорил о прививках со знакомым реаниматологом. Мы жарко спорили несколько часов и он разбил все аргументы, которыми я любил „козырять“. Я приводил примеры вреда от вакцин из интернета, а он — примеры вреда от управляемых инфекций у непривитых детей, которые видел лично.

Тот спор привел меня на форум Дискуссионного клуба Русского медицинского сервера, где я узнал что такое доказательная (читай „настоящая“) медицина, и стал ее изучать. Я читал статьи ученых и врачей, развенчивающие противопрививочные мифы, и видел, как бледно выглядят антипрививочники в честном споре с профессионалом, и постепенно убедился в полной несостоятельности идей антипрививочников».

О том, что может переубедить антипрививочников и о необходимости государственного регулирования вакцинации.

Врач отметил: «Одной из самых сильных методик пока признано запугивание пациента последствиями управляемых инфекций. Но имеет ли врач моральное право использовать этот метод в беседе с боязливыми и внушаемыми родителями?

Я считаю, что нельзя заставлять людей вакцинировать своих детей силой, штрафами, угрозой лишения родительских прав и т.д. Не в нашей стране и не сейчас.

Сначала надо навести порядок в медицине, вернуть авторитет и доверие врачам, соцслужбам и судебной системе. Повысить общий уровень образования. Создать в Рунете группу просветительских медицинских сайтов, которые выйдут в топ и вытеснят ту вакханалию антипрививочников, поборников ЗОЖ, околорелигиозных деятелей, альтернативщиков, гомеопатов, колдунов, которая висит в топе поисковиков сейчас

Лишение государственной помощи семей, дети которых пострадали от последствий управляемых инфекций из-за отсутствия прививок — худший из возможных способов давления. Это низко и подло».

О том, каковы последствия прививания и отказа от прививок, с которыми врач сталкивался на личном опыте

Об осложнениях, которые Сергей Бутрий наблюдал лично после вакцинации своих пациентов, врач сказал следующее:

Я работаю 7 лет (ординатура не в счет, там я не прививал), и ввожу в неделю от 10 до 70 прививок. Если в году примерно 47 рабочих недель, умножить в среднем на 40 прививок в неделю и на 7 лет, получается больше 13 000 вакцин. Из них осложнения (не путать с нежелательными явлениями!) я помню только у двух детей — это стойкие постинъекционные инфильтраты, которые пришлось удалить хирургически через год. Оба — на цельноклеточную АКДС.

Из осложнений, которые возникли у моих пациентов, но не на мои прививки, помню штук пять БЦЖитов (холодных абсцессов) и пару обычных «горячих» абсцессов, все их пришлось вскрывать хирургам. Анафилактические реакции на вакцины меня пока минуют. Вот и все, что могу вспомнить.

Для сравнения: диких коклюшей у непривитых или не полностью привитых я видел не менее двухсот, туберкулеза у непривитых случаев семь, гепатита В у непривитых — пять. Регулярно читаю у коллег о коревых энцефалитах, пневмококковых менингитах, ХИБ-эпиглоттитах, синдроме врожденной краснухи, иногда о столбняке, кори, полиомиелите и так далее — в пределах одного-двух «рукопожатий».

О прививках от «легких» болезней: коклюша, ветрянки, краснухи

Бутрий отметил: «Иногда, если родители говорят „коклюш — это просто кашель“ я показываю им видео коклюшного кашля. Обычно на седьмой секунде они говорят: „Выключите это, достаточно“.

Возьмем дифтерию, столбняк. Если погуглить, оказывается, что случаи этих заболеваний не регистрируются годами. Некоторые родители думают: зачем тогда делать от них прививки и рисковать получить побочную реакцию?

Это еще один пример того, как люди плохо умеют оценивать вероятности и видеть причинно-следственные связи. Эти болезни потому и не регистрируются, что против них ведется вакцинопрофилактика. Чтобы понять это, достаточно почитать случаи массовых отказов от вакцин в мировой истории.

О том, какие родители прививают детей

Я вижу прямую связь между уровнем образования родителей и их приверженностью к современным технологиям, сохраняющим детское здоровье, и к вакцинам в частности. Эта связь мало зависит от места проживания, уровня доходов семьи и других сторонних факторов.

Я убежден: чтобы решиться на вакцинацию осознанно, нужен высокий интеллект, хорошее образование и сильное чувство ответственности.

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