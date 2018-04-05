За свой счет. В Кургане дети -диабетики второй месяц без инсулина

Трое матерей ребят с сахарным диабетом, у которых установлена группа инвалидности рассказали «АиФ-Курган», что дорогостоящие лекарства они вынуждены покупать за свой счёт.

Речь идёт о конкретном препарате «Тресиба», который выписывают детям по заключению врачебной комиссии.

Лекарства за свой счёт

Ольге Корюковой рецепт на «Тресибу» выдали в больнице для дочки ещё 6 марта, Евгений Лобановой для сына 7 числа, третьей героине — Марине для ребёнка 12 марта. На момент сдачи газеты в печать инсулин им так и не выдали, хотя по закону льготникам обязаны предоставить его в течение 15 дней. Рецепт поставили на отсроченное обслуживание (копии есть в редакции). В последний раз дети получали инсулин в начале февраля (!).

"Тресибы" нет в аптеках для бесплатной выдачи, зато есть за деньги — 8,5 тыс. рублей за пять шприц — ручек. Этого хватает только на месяц.

« Второй месяц мы без инсулина, закончился он в начале марта. Как жить? Пришлось покупать самим. Тест -полоски тоже не дают два месяца, без них нельзя определить сахар, рассчитать дозу инсулина, — рассказала нам Ольга Корюкова. — Звонила в департамент здравоохранения, но со мной не стали разговаривать. Деньги Москва выделяет, а лекарств нет. На апрель снова самим покупать?»

«Инсулин выдают только на один месяц, почему нас оставляют без запаса, если есть трудности с его закупом? — возмущается Евгения. — Я взяла взаймы у знакомых инсулин, но его на две недели не хватит, а денег нет, я работаю одна».

По словам женщин, кроме «Тресиба» они также вынуждены покупать тест — полоски, которые перестали выдавать — это 3 тыс. рублей, иголки и многое другое. Семьи ежемесячно несут расходы почти в 15 тыс. рублей.

« В департаменте сказали покупать инсулин за свой счёт, возмещать расходы не собираются», — рассказала Марина, добавив, что она написала жалобу в прокуратуру

Зачем скрывают?

По мнению руководителя Диабетического общества Курганской области Натальи Воробьевой, проблемы с поставками «Тресиба» не случайны. Детей хотят перевести на более дешевый препарат.

« Родителям говорят, что препарат дорогостоящий. И нужно переходить на аналог. Но аналога «Тресиба» не существует, — поясняет Воробьева. — Они не имеют права предлагать другой инсулин, ведь он им назначен по показаниям».

Удивительно, но региональный департамент здравоохранения на проблему детей закрыл глаза. Иначе, почему редакцию убеждают, что проблем с выдачей инсулина нет?

«В установленном порядке департаментом проведена процедура закупа на 2018 год лекарственных препаратов для обеспечения детей больных сахарным диабетом, — ответила на наш запрос первый заместитель директора регионального департамента здравоохранения Ирина Макарова . — В ходе проведенного анализа выписанных рецептов на лекарственные препараты для детей больных сахарным диабетом выявлено, что дети, больные сахарным диабетом, обеспечены необходимым «Инсулином».

Почему чиновники скрывают отсутствие лекарств? Не пора ли вмешаться в ситуацию губернатору, который неоднократно призывал подчинённых обеспечивать людей всем, что положено по закону?

21 марта прокурору Кургана Вадиму Суровцеву на «горячую линию» поступило 35 обращений, большинство касались выдачи именно инсулина. Надзорное ведомство уже начало проводить проверку. Мы продолжим следить за развитием событий.