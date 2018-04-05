Сценарист «Людей Икс» возьмется за «Рыжую Соню»

Эшли Миллер, сценарист «Тора» и «Людей Икс: Первый класс», напишет сюжет к новому супергеройскому экшну — «Рыжая Соня».

Женский прототип Конана-Варвара появился на страницах комиксов Marvel в 1973 года. Рыжая Соня без труда расправляется со своими врагами, в совершенстве владеет боевыми искусствами и знает толк в борьбе со сверхъестественными существами.

Новая попытка снять «Рыжую Соню» может оказаться удачной, ведь на волне успеха «Чудо-женщины» супергероини стали пользоваться огромной популярностью.