Сценарист «Людей Икс» возьмется за «Рыжую Соню» 

Эшли Миллер, сценарист «Тора» и «Людей Икс: Первый класс», напишет сюжет к новому супергеройскому экшну — «Рыжая Соня».
Женский прототип Конана-Варвара появился на страницах комиксов Marvel в 1973 года. Рыжая Соня без труда расправляется со своими врагами, в совершенстве владеет боевыми искусствами и знает толк в борьбе со сверхъестественными существами.
В 1985 году образ отважной воительницы на больших экранах воплотила Бригитта Нильсен, ее соратника сыграл Арнольд Шварценеггер. Несколько лет назад «Рыжую Соню» планировали перезапустить с Роуз МакГоун. Однако проект так и не увидел свет.
Новая попытка снять «Рыжую Соню» может оказаться удачной, ведь на волне успеха «Чудо-женщины» супергероини стали пользоваться огромной популярностью.