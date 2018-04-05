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Сценарист «Людей Икс» возьмется за «Рыжую Соню»
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Сценарист «Людей Икс» возьмется за «Рыжую Соню» 

Киноафиша 59 минут назад
Фото: Киноафиша
Эшли Миллер, сценарист «Тора» и «Людей Икс: Первый класс», напишет сюжет к новому супергеройскому экшну — «Рыжая Соня».
Женский прототип Конана-Варвара появился на страницах комиксов Marvel в 1973 года. Рыжая Соня без труда расправляется со своими врагами, в совершенстве владеет боевыми искусствами и знает толк в борьбе со сверхъестественными существами.
В 1985 году образ отважной воительницы на больших экранах воплотила Бригитта Нильсен, ее соратника сыграл Арнольд Шварценеггер. Несколько лет назад «Рыжую Соню» планировали перезапустить с Роуз МакГоун. Однако проект так и не увидел свет.
Новая попытка снять «Рыжую Соню» может оказаться удачной, ведь на волне успеха «Чудо-женщины» супергероини стали пользоваться огромной популярностью.
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