Тимур Родригез снял хип-хоп клип

Телеведущий, юморист и певец Тимур Родригез опубликовал в Инстаграме отрывок своего первого хип-хоп клипа, получившего высокие оценки профессионалов.

Полную версию клипа «Ушел в капюшон» артист выложил на своем ютуб-канале. За несколько дней видео набрало почти миллион просмотров. «Вы сами этого хотели! Да ещё вселили в меня сумасшедшую уверенность в том, что я не могу этого не сделать! За это я от всего сердца благодарю каждого!» — отметил Родригез.

Артист надеется, что он, поменяв стиль творчества, стал тем RODRIGUEZZZ, который нужен слушателям. Клипом поделились многие коллеги Тимура, которые заметили, что телеведущий «сделал» многих отечественных рэперов, ведь у него прекрасная дикция и чувство ритма.

"По признанию артиста, это планировалось, как разовая акция, однако практически сразу зритель дал понять, что требует продолжения", — добавлено в описании к клипу.