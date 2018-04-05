Шесть захватывающих новинок русского кино: их не рекламировали, а зря!

Иногда позицию продюсеров российского кино сложно объяснить. Концентрируя все внимание на определенных премьерах, иногда они практически обходят стороной другие. Онлайн-кинотеатр IVI.ru подготовил собственную подборку фильмов 2017 года, чтобы вы не пропустили действительно достойные проекты.

Российский фильм «Жги!» — это история обыкновенной женщины, которой удалось изменить жизнь благодаря одной случайной встрече. Алевтина Романова давно привыкла быть всего лишь шестеренкой целого механизма ФСИН . Последние годы жизнь надзирательницы в тюрьме для женщин — череда одинаковых, как под копирку, будней. Все меняется после знакомства Алевтины с одной из своих «подопечных».

Всю свою жизнь Романова пыталась скрыть свои певческие способности и даже стыдилась «глупого» увлечения, позволяя себе петь только наедине с собой, украдкой. Между тем, вокруг оказываются люди, которые действительно умеют ценить прекрасное. Одна из заключенных не только слышит пение Алевтины, но и умудряется сделать запись, выложив ее в интернет. Благодаря потрясающему голосу, женщина за считанные дни становится звездой в сети и уже получает свое первое приглашение на музыкальное шоу.

Голос голосом, но отсутствие опыта и чрезмерная застенчивость становятся серьезным препятствием на пути робкой Романовой. На помощь женщине снова приходит строптивая заключенная, готовая поддержать Алевтину на этом сложном этапе.

Нелюбовь

В основе сюжета фильма «Нелюбовь» лежит простая и до боли привычная история обычной семейной пары, которая находится на грани развода. И он, и она давно нашли свое призрачное счастье на стороне. Супруги с нетерпением ждут момента, когда освободятся от обязательств друг перед другом, и готовы разойтись хоть в этот же день. Повседневные ссоры и ленивые нападки давно стали традицией и частью быта для четы, но сын Алеша все еще не может привыкнуть к семейным скандалам. После очередной ссоры между родителями подросток принимает отчаянное решение сбежать из дома, где царит постоянный накал.

Интересно, что создателем этой ленты стал Звягинцев, которому уже не раз удавалось удивить зрителя проектами такого уровня, как «Левиафан» или «Возвращение». Неизвестно, какой бы стала эта история, возьмись за нее другой режиссер, но именно Звягинцеву удалось сделать ее настолько пронзительной и чувственной.

Притяжение

В Москве начался очередной обычный день. Дети и подростки с нетерпением ждут окончания уроков в школе, взрослые жители столицы по привычке спешат по своим обыкновенным делам. Тем временем, над безоблачным небом Чертаново уже нависла в буквальном смысле этого слова реальная угроза в виде подозрительного летающего объекта. Впрочем, изначально ситуация не кажется критичной, а взрослые и маленькие жители Чертаново ожидают обычного солнечного затмения, пока «летающая тарелка» не обрушивается прямо в центре района.

Место падения неземного космического корабля уже оцеплено военным подразделением. На всех каналах говорят о сотнях погибших в результате крушения, а спецгруппа готовится к установке контакта с пришельцами. Пока армия пытается разрешить ситуацию без лишних жертв, обычные жители «с района» не готовы на мирный компромисс, и намерены расквитаться с нежеланными соседями, отомстив за смерти своих земляков. Следуя за своим негласным лидером, чертановцы отправляются в эпицентр событий и имеют самые серьезные намерения.

Если кто и может создать качественный блокбастер в России, то это — Федор Бондарчук . Автор нашумевшего «Сталинграда» уверенно представляет своему зрителю научно-фантастическую антиутопию со смыслом, ненавязчиво закладывая сомнения в том, действительно ли человек — полноправный хозяин Земли?

Защитники

Несколько лет назад Сарику Андреасяну уже удалось получить свою заслуженную порцию славы после презентации кинокатастрофы «Землетрясения». После недолгого перерыва Андреасян, по всей видимости, решает повторить успех, взявшись за кардинально новый не только для него, но и всего российского кинематографа в целом формат.

«Защитники» — один из самых обсуждаемых блокбастеров 2017 года, который тем не менее упустили из внимания многие поклонники русских премьер. Сюжет картины посвящен четверке советских супергероев, которым приходится вновь вернуться в строй и в очередной раз спасти человечество в масштабах России.

«Защитники» — это многонациональное секретное подразделение, по крупицам собранное из выдающихся людей со сверхъестественными способностями из разных стран в составе СССР. Зрителю предстоит познакомиться с русским оборотнем, который легко превращается в грозного медведя, виртуозом всех существующих сегодня боевых искусств из Казахстана, армянским супергероем, с легкостью перемещающим скалы и украинской девушкой, буквально растворяющейся в воде. Даже при таких талантах в одиночку эти люди вряд ли справятся с могущественным Куратовым, собирающим собственную армию клонов для захвата Москвы. Удастся ли сделать это целой команде?

Легенда о Коловрате

Действия этой киноленты происходят в тринадцатом веке на заре становления Руси. Государство испытывает не лучшие времена, оно раздроблено и находится буквально в одном шаге от падения перед захватчиками из Золотой Орды. Батый уже сжег не один город, залив земли Руси кровавыми реками, а армия все продолжает наступать. Неудивительно, что ни один из русских смельчаков не спешит бросить вызов могущественному врагу. Воевода Евпатий Коловрат из Рязани решается взять будущее государства в свои руки и собирает собственный отряд храбрецов, чтобы отомстить за свою любовь и Родину.

Режиссером этой картины стал Иван Шурховецкий . Создатели решили отойти от формата типичной исторической реконструкции и предложить зрителю несколько иное изложение событий тех дней в виде сказочной баллады. Мир богатырей и коварных захватчиков был принят публикой на ура. Тем более что историй, где добро противоборствует злу и одерживает победу в своем нелегком деле, так не хватает в обычной жизни.

Танцы насмерть

С первых кадров на экране зритель перемещается на несколько десятков лет вперед, в недалекое будущее Москвы 2070-х годов. Цивилизация на грани уничтожения и виной всему ядерная война с сопутствующими катаклизмами. Чтобы обеспечить остатки населения электроэнергией, власти принимают решение организовать инновационную арену для танцевальных турниров. Проигравшим на таком «баттле» придется попрощаться с жизнью — их жизненная энергия будет направлена на «благо общества».

По случайности, в группу участников турнира попадает и Костя. Готовясь к главному в своей жизни выступлению, парень влюбляется в потенциальную соперницу и вынужден принимать радикальные решения. Не готовый расставаться с жизнью, Костя решает любыми возможными способами остаться в живых и спасти возлюбленную.