Ещё
Учащиеся гимназии узнали, как работают «гениальные сыщики»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Учащиеся гимназии узнали, как работают «гениальные сыщики» 

Твоя Газета 38 минут назад
Фото: Твоя Газета
Ребята третьих классов гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма посетили развивающее занятие «Гениальный сыщик» в Эврика-парке, где получили массу ярких впечатлений.
Школьники оказались в самой настоящей криминалистической лаборатории, в которой использовали разные методы анализа улик от микроскопа до проведения химических реакций. На мастер-классе дети научились тому, с чего следует начинать расследование, а именно — с внимательного осмотра места преступления, узнали, как работать с отпечатками пальцев, отличать обычную воду от опасных жидкостей, проверять, настоящие ли в руках деньги.
Теперь каждый участник мастер-класса знает, что в раскрытии запутанного дела может помочь даже маленький кусочек ткани. В конце занятия ребята смогли распутать «преступление века» и определить злоумышленника, совершившего это правонарушение.
Твоя Газета: последние новости
На Экотропе Дарвиновского музея развесили новые дуплянки для птиц В Московском дворце пионеров прошел фестиваль русской культуры Старейшую усадьбу округа отреставрируют
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
МакSим показала отношения с бывшим мужем1
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение