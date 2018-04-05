Учащиеся гимназии узнали, как работают «гениальные сыщики»

Ребята третьих классов гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма посетили развивающее занятие «Гениальный сыщик» в Эврика-парке, где получили массу ярких впечатлений.

Школьники оказались в самой настоящей криминалистической лаборатории, в которой использовали разные методы анализа улик от микроскопа до проведения химических реакций. На мастер-классе дети научились тому, с чего следует начинать расследование, а именно — с внимательного осмотра места преступления, узнали, как работать с отпечатками пальцев, отличать обычную воду от опасных жидкостей, проверять, настоящие ли в руках деньги.

Теперь каждый участник мастер-класса знает, что в раскрытии запутанного дела может помочь даже маленький кусочек ткани. В конце занятия ребята смогли распутать «преступление века» и определить злоумышленника, совершившего это правонарушение.