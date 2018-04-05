Раскрыта тайна распределяющей шляпы из «Гарри Поттера» 

Как мы знаем из книг и фильмов о Гарри Поттере, Распределяющая шляпа подбирает ученикам факультеты на основании их способностей. Она утверждает, что её решение всегда верно и не подлежит изменению. Но почему тогда у Гарри получилось попасть именно в Гриффиндор, а не в Слизерин? На сайте Pottermore существуют ситуации, когда распределение занимает более минут. Этот феномен называется «тормоз шляпы» (англ. «hatstall»). Несколько наших любимых персонажей тоже попали в положение, когда шляпа не могла решить, на какой именно факультет их отправить. Минерву Макгонагалл могла определить либо в Гриффиндор, либо в Когтевран, Невилла Долгопупса — в Гриффиндор или в Пуффендуй, Гермиону Грейнджер — в Гриффиндор или в Когтевран. Но во всех этих случаях шляпа распределяла их в Гриффиндор. Вспомним, что шляпа изначально принадлежала Годрику Гриффиндору. Возможно, именно поэтому ученики, оказавшиеся в ситуации неопределенности, обязательно попадали в Гриффиндор. Создатель шляпы мысленно влиял на её решение и привлекал к себе самых талантливых студентов. Лишние ум и смекалка этому факультету никогда не помешают. ;