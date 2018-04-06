В США появился первый парк, безопасный для детей с аутизмом. Он посвящен «Улице Сезам»

28 апреля в Пенсильвании откроется Sesame Place — первый в мире тематический парк, получивший сертификат как безопасный для детей с аутизмом. Персонал парка прошел подробный инструктаж о том, как вести себя с детьми с особыми потребностями. Парк приурочил это событие к Национальному месяцу осведомленности о проблеме аутизма в США.

Источник: Mashable

Чтобы сделать веселое и захватывающее место для людей с аутизмом и их семей, Sesame Workshop работал совместно с IBCCES (орган, который обеспечивает международную сертификацию аутизма в сфере здравоохранения и образования).

Парк откроется в Лангхорне. Люди с аутизмом часто страдают от сенсорной перегрузки, и скопления людей, яркие огни и громкие звуки могут их слишком взволновать. Поэтому, кроме обычных аттракционов и шоу в тематике «Улицы Сезам», в парке будут «тихие» комнаты для уединения, шумоподавляющие наушники и площадки с низким уровнем сенсорной стимуляции, где можно расслабиться. Обученные сотрудники позаботятся о том, чтобы посетителям с аутизмом было комфортно.

Навигация в парке включает в себя справочник с указаниями, как тот или иной аттракцион может повлиять на сенсорное восприятие детей с аутизмом. Так родители смогут определить, какие виды деятельности лучше подойдут именно их ребенку. Парк откроется 28 апреля в 10 утра, но на сайте уже продаются входные билеты.

В 2015 году в одной из серий «Улицы Сезам» впервые появилась героиня с аутизмом — девочка по имени Джулия. С весны 2017 года эта кукла стала постоянной участницей шоу. Sesame Place планирует сделать Джулию одним из персонажей парка, чтобы люди могли с ней пообщаться.

Другие парки развлечений также задумываются об инклюзивности, то есть доступности для разных категорий посетителей. В 2017 году открылся аквапарк «Остров вдохновения Морган» (Morgan’s Inspiration Island), полностью доступный для людей с ограниченными физическими возможностями.