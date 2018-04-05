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Минкультуры Подмосковья прогнозирует рост числа посетителей кинопоказов в парках на 23%
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Минкультуры Подмосковья прогнозирует рост числа посетителей кинопоказов в парках на 23% 

ТАСС 57 минут назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры Московской области ожидает, что в 2018 году число посетителей летних кинотеатров в регионе увеличится на 23% — до 65 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.
"В этом году кино под открытым небом будут показывать более 50 подмосковных площадок. Ожидается, что за летний период бесплатные кинопоказы проекта «Летний кинотеатр» посетят около 65 тыс. зрителей", — процитировали в пресс-службе министра культуры Подмосковья Оксану Косареву.
Площадки «Летнего кинотеатра» в 2017 году посетили 50 тыс. человек.
Она добавила, что первые показы начнутся в мае и продолжатся до конца сентября. В репертуар войдут фильмы исключительно российского производства, например, «Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь», «Время первых» и «Крым».
Также ведомство планирует в этом году оказывать информационную поддержку муниципалитетам Подмосковья в рамках поручения губернатора области открыть кинотеатры во всех крупных городах области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Министерство будет помогать местным властям принимать участие в конкурсе Фонда кино по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ с количеством жителей до 100 тыс. человек. При этом открытие кинотеатров находится в компетенции муниципалитета, отметили в Минкультуры области.
Всего в Московской области работает 81 кинотеатр. Помимо них в парках региона ежегодно проводится проект «Летний кинотеатр», где жители области могут смотреть кино под открытым небом. В летнем сезоне 2017 года на базе 45 парков и других открытых площадок в 35 муниципалитетах прошли 255 кинопоказов и мероприятий. —0—бар/ддм
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