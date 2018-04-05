С 14 по 15 апреля 2018 г. в самом центре Екатеринбурга, Доме Офицеров пройдёт ежегодный, крупнейший в России фестиваль силовых видов спорта «РУССКАЯ ВЕСНА — III»
На исторической сцене будут представлены более 15-ти силовых спортивных дисциплин.
Два дня с утра и до позднего вечера лучшие спортсмены страны и ближнего зарубежья будут выяснять, кто из них сильнее. Каждый зритель сможет увидеть последние достижения Российской военной промышленности, а также бесплатно продегустировать последние новинки мирового рынка спортивного питания.
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Первомайская, 27, Дом офицеров
Центр карты:
56.84411656784525,60.61992350000001
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.844116,60.619923
Дата:
с суббота, апреля 14, 2018 по воскресенье, апреля 15, 2018
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