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Музей Внутренних войск МВД России посетят жители Богородского
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Музей Внутренних войск МВД России посетят жители Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Экскурсию в музей 12 апреля организует отделение дневного пребывания филиала «Богородское» Центра социального обслуживания «Сокольники».
В музее Внутренних войск МВД России жители Богородского познакомятся во время экскурсии с историей создания и развития войск правопорядка за весь период их существования — от жильцов и стрельцов Ивана Грозного до полков Петра Великого. Москвичи узнают, какими были бойцы ВЧК.
Также они увидят уникальные архивные документы и фотоматериалы, образцы холодного и огнестрельного оружия, включая артиллерийские орудия, минометы и скорострельные пушки и многое другое.
Записаться на экскурсию можно по телефону: +7 (499) 160 24 78.
Участие бесплатное.
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