Музей Внутренних войск МВД России посетят жители Богородского

Экскурсию в музей 12 апреля организует отделение дневного пребывания филиала «Богородское» Центра социального обслуживания «Сокольники».

В музее Внутренних войск МВД России жители Богородского познакомятся во время экскурсии с историей создания и развития войск правопорядка за весь период их существования — от жильцов и стрельцов Ивана Грозного до полков Петра Великого. Москвичи узнают, какими были бойцы ВЧК.

Также они увидят уникальные архивные документы и фотоматериалы, образцы холодного и огнестрельного оружия, включая артиллерийские орудия, минометы и скорострельные пушки и многое другое.

Записаться на экскурсию можно по телефону: +7 (499) 160 24 78.

Участие бесплатное.