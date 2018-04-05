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Сузуночкой года стала работница клуба из Мышланки
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Сузуночкой года стала работница клуба из Мышланки 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Дарья Юрк вместе с семьей переехала из Новосибирска в Мышланку в 2016 году. Сначала девушка стала появляться на сцене сельского клуба, а потом вошла в состав творческого коллектива Мышланского ДК.
Как и все участницы конкурса красоты, Дарья — девушка амбициозная. Только в прошлом месяце она стала победительницей регионального этапа фестиваля «Арт-тур», а сегодня уже готова покорять жюри конкурса «Сузуночка».
Спортсменка, парашютистка, участница военно-патриотического движения — это Ксения Казанцева. Сотрудник МВД стала победительницей профессионального конкурса полицейских в 2016 году, она официально признана первой в борьбе за звание «Лучший дознаватель».
Для воспитателя Сузунского детского сада Евгении Файзуматовой это первый большой конкурс, но она показала зрителю все, на что способна.
В первом этапе конкурса «Сузуночка» прошла самопрезентация участниц. Евгения исполнила песню, Ксения показала танец. По мнению жюри, лучше всех в театральной постановке рассказала о себе Дарья.
В конкурсе экспромтов девушки импровизировали: на заданную тему и с заданными словами составляли диалоги с кавалерами. Оказалось, убеждать мужчин они все трое умеют виртуозно.
В конкурсе «Признание» участницы представили свои профессии. Евгения показала музыкально-театрализованную зарисовку про воспитателя детсада. Ксения с коллегами в песне рассказала, как служится девушке в полиции. Дарья Юрк, усыпав зал воздушными шарами, спела о выборе профессии работника культуры.
Чувственным и нежным танцем Евгения Файзуматова открыла завершающий творческий этап. Горячим испанским танцем его продолжила Ксения Казанцева. И Дарья завершила конкурс песней на французском языке.
Титул «Мисс Очарование» достался Евгении Файзуматовой. «Мисс оригинальность» и «Мисс зрительских симпатий» получает Дарья Юрк. Ксения Казанцева стала «Мисс фееричность». Право объявить победительницу было предоставлено «Сузуночке-2017» Анне Пронькиной. Девушка объявила: главный титул конкурса «Сузуночка» получает Дарья Юрк: самая милая, очаровательная, талантливая сузуночка живет в селе Мышланка.
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