11 апреля косино-ухтомцы смогут принять участие в конкурсе вокального мастерства

11 апреля состоится вокальный конкурс. Он организован аппаратом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский. Мероприятие пройдет в рамках творческого конкурса талантов «Вдохновение», который уже стал традиционным. Жителям района нравится принимать в нем участие, они ждут его с нетерпением и готовятся к нему. Участниками соревнований по вокалу станут вокальные коллективы, солисты из студий досуговых центров и кружков, самодеятельные исполнители. Выступающие будут состязаться в трех возрастных категориях. Это юные вокалисты 5-7 лет, следующая категория—исполнители в возрасте 8-4 лет, и певцы от 15 лет и старше.

Со 2 по 6 апреля в ГБУ «СДЦ „Триумф“ (ул. Рудневка,12) идет прием заявлений на участие, а также прием презентаций и фонограмм. Сдать материалы можно с 10.00 до 16.00.

Все, кто хочет узнать об условиях конкурса более подробно, могут прочитать их на официальном сайте органов местного управления муниципального округа Косино-Ухтомский. Адрес сайта: www.sovdepku.ru.

Отметим, что тематическая концепция мероприятия — песни народов мира.