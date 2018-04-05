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Путеводитель по регионам РФ для слепых номинирован на «Хрустальный компас»
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Путеводитель по регионам РФ для слепых номинирован на «Хрустальный компас» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Путеводитель «Мой дом — Россия. Книжный навигатор для слепых» номинирован на национальную премию «Хрустальный компас», сообщает пресс-служба администрации Казани.
Издание подготовлено сотрудниками казанской Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих в 2017-2018 годах и представляет собой путеводитель для людей с нарушениями зрения по достопримечательностям 16 регионов России, разработанный на основе книги известного географа, академика РАН Владимира Котлякова. Путеводитель можно почитать в библиотеках для слепых и слабовидящих в разных городах страны.
Имена лауреатов премии станут известны в мае. Всего в этом году на соискание награды выдвинуты 327 проектов из регионов России.
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