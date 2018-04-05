Путеводитель по регионам РФ для слепых номинирован на «Хрустальный компас»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости . Путеводитель «Мой дом — Россия. Книжный навигатор для слепых» номинирован на национальную премию «Хрустальный компас», сообщает пресс-служба администрации Казани.

Издание подготовлено сотрудниками казанской Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих в 2017-2018 годах и представляет собой путеводитель для людей с нарушениями зрения по достопримечательностям 16 регионов России, разработанный на основе книги известного географа, академика РАН Владимира Котлякова. Путеводитель можно почитать в библиотеках для слепых и слабовидящих в разных городах страны.

Имена лауреатов премии станут известны в мае. Всего в этом году на соискание награды выдвинуты 327 проектов из регионов России.