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Богородская молодежь преподнесет ветеранам педагогического труда сладкие подарки
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Богородская молодежь преподнесет ветеранам педагогического труда сладкие подарки 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Накануне Пасхи представители Детского молодежного актива «Богородская юность» посетят пансионат ветеранов педагогического труда №19 в северном Измайлове.
"Богородская юность" в День православного праздника Благовещенье, 7 апреля, примет участие в очередной акции «Варенье для ветеранов». Традиционно молодые люди преподнесут для ветеранов педагогического труда, которые отдыхают в пансионате №19, варенье и другие сладкие подарки.
"В четверг, 5 апреля, мы начнем фасовать варенье по баночкам, так чтобы хватило всем москвичам, которые отдыхают в пансионате. Отмечу, что многодетные мамы из нашего района ещё летом заготовили для традиционной акции варенье из малины, смородины, яблок, груш", — сообщила руководитель ДМА «Богородская юность», муниципальный депутат Анна Иванова.
Дети, по ее словам, также подарят ветеранам сделанных собственными руками жаворонков. Выступят с большой концертной программой, покажут номера художественной самодеятельности.
Стоит напомнить, что Детский молодежный актив регулярно участвует в акции «Варенье для ветеранов». Несколько раз в году дети посещают пансионат, где дарят представителям старшего поколения подарки, общаются с ними, организуют хорошие концерты. Последний раз жители района приезжали в пансионат во время масленичной недели.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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