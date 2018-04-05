В Магасе появится первый в мире памятник, посвященный честной конкуренции

"Идея поставить такой памятник к нам пришла еще в прошлом году, мы объявляли республиканский конкурс на лучший эскиз, но нам не понравился ни один из вариантов. Затем решили узнать, как в стране или в мире видят конкуренцию в памятнике и выяснили, что такого памятника нет нигде, и наш регион будет первым, когда в конце осени мы установим скульптуру", — рассказала Муцольгова.

По ее словам, памятник станет красивым завершением строящейся в Магасе аллеи Честной конкуренции, а эскиз в итоге придумали сами антимонопольщики республики. Памятник ставится в честь 10-летней годовщины создания службы.

"Мы собрались с сотрудниками и сами придумали эскиз. Скульптура будет состоять из трех человеческих фигур: одна символизирует власть, вторая бизнес, третья — воплощение обобщенного образа потребителя. Они втроем держат в руках дерево благосостояния. Изначально в нашем плане было семь человек, но мы решили обобщить", — отметила Муцольгова.

Она добавила, что скульптора УФАС республики еще не выбрал, но сейчас идут поиски инвестора, который поможет реализовать замысел антимонопольщиков. В будущем аллея Честной конкуренции дополнится другими памятниками — честной спортивной конкуренции, научной и т.д.