Ещё
В Магасе появится первый в мире памятник, посвященный честной конкуренции
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Магасе появится первый в мире памятник, посвященный честной конкуренции 

ТАСС 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
МАГАС, 5 апреля. /ТАСС/. Первый в мире памятник, посвященный честной конкуренции, появится осенью в столице Ингушетии Магасе. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии (УФАС) Оксана Муцольгова.
"Идея поставить такой памятник к нам пришла еще в прошлом году, мы объявляли республиканский конкурс на лучший эскиз, но нам не понравился ни один из вариантов. Затем решили узнать, как в стране или в мире видят конкуренцию в памятнике и выяснили, что такого памятника нет нигде, и наш регион будет первым, когда в конце осени мы установим скульптуру", — рассказала Муцольгова.
По ее словам, памятник станет красивым завершением строящейся в Магасе аллеи Честной конкуренции, а эскиз в итоге придумали сами антимонопольщики республики. Памятник ставится в честь 10-летней годовщины создания службы.
"Мы собрались с сотрудниками и сами придумали эскиз. Скульптура будет состоять из трех человеческих фигур: одна символизирует власть, вторая бизнес, третья — воплощение обобщенного образа потребителя. Они втроем держат в руках дерево благосостояния. Изначально в нашем плане было семь человек, но мы решили обобщить", — отметила Муцольгова.
Она добавила, что скульптора УФАС республики еще не выбрал, но сейчас идут поиски инвестора, который поможет реализовать замысел антимонопольщиков. В будущем аллея Честной конкуренции дополнится другими памятниками — честной спортивной конкуренции, научной и т.д.
ТАСС: последние новости
Минспорт намерен активнее привлекать взрослое население к процессу сдачи ГТО Жюри VII Забайкальского международного кинофестиваля возглавит Вадим Абдрашитов СМИ: утерянная 200 лет назад картина Джона Констебла ушла с молотка за $462 тыс.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием2
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?2
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение