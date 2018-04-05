В Магасе установят памятник честной конкуренции

Федеральная антимонопольная служба Ингушетии разработала макет памятника честной конкуренции, который установят в Магасе осенью.

«Мы начали выяснять, а как другие, в других регионах и странах, видят конкуренцию в памятнике. Оказалось, что в мире такого нет вообще. Автором нового памятника стал коллективный разум нашего управления», — рассказал ГТРК «Ингушетия» глава регионального УФАС Батыр Точиев.

Скульптурная композиция состоит из трех мужских силуэтов, которые одной рукой поддерживают на весу небольшое дерево благосостояния, а в другой держат портфели для бумаг. По задумке авторов, три силуэта символизируют власть, бизнес и потребителя. «В протянутых руках друг к другу и то, что они на одном уровне находятся, в этом есть свой смысл. И в дереве благосостояния есть свой смысл», -добавил Точиев.

Региональное управление ФАС уже получило принципиальное согласие на установку памятника от властей региона и города. Сейчас ведется работа по выбору места, где осенью установят памятник честной конкуренции. Событие приурочат к 10-летию работы надзорного ведомства в Ингушетии.