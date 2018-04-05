Проект «Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы» получил премию «Событие года — 2017»

Церемония награждения победителей ежегодной национальной премии «Событие года» — главной профессиональной премии в сфере event-индустрии — прошла 4 апреля в Москве. Награда — хрустальная планета ивента — вручалась самым ярким, креативным и запоминающимся проектам сферы развлечений и массовых событий прошлого года.

Культурно-просветительский мультимедийный проект «Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы», ставший одним из самых ярких событий осени прошлого года, одержал победу сразу в двух номинациях: в основной — «Выставка года» и в специальной — «Лучшая PR-кампания события».

"Мы рады, что «Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы» получил престижные награды в сфере event-индустрии. Они по праву принадлежат всей нашей большой команде, создавшей этот масштабный культурный и исторический арт-проект, — прокомментировал событие генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов . — Очень важно, что его оценили не только зрители, но и профессиональное сообщество".

Напомним, культурно-просветительский мультимедийный проект «Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы» прошел с 1 по 24 ноября 2017 года в столичном ЦВЗ «Манеж» и был посвящен завершению оцифровки уникального исторического фонда фотографий агентства с начала ХХ века, в результате которого было переведено в цифровой формат более 850 тысяч снимков. Помимо масштабной фотовыставки, на которой одновременно было представлено рекордное число и авторов — свыше 250 фотожурналистов агентства из разных городов и республик бывшего СССР и России, и их работ — свыше тысячи исторических и сотни современных снимков, проект также включал в себя насыщенную культурно-просветительскую программу для детей и взрослых. В его рамках состоялись экскурсии, показы и обсуждения документальных фильмов с участием известных журналистов и деятелей искусства, детские конкурсы и мастер-классы. Кроме того, специально для «Главных кадров» было разработано мобильное приложение «ТАССнимки» для Android и iOS. С помощью технологии дополненной реальности программа помогла раскрыть интересные подробности из жизни героев фотографии, узнать о связанных с ними событиях, увидеть черно-белые снимки в цвете или в движении.

В итоге менее чем за месяц посетителями и участниками культурно-просветительского проекта «Главные кадры. ТАСС открывает фотоархивы» стали свыше 60 тыс. москвичей и гостей столицы. Ожидается, что в текущем году этот уникальный проект старейшего информационного агентства России увидят жители и других регионов страны.

Отметим, что на соискание премии «Событие года» за 2017 год было подано свыше 500 заявок по 24 основным и 10 специальным номинациям. Экспертным советом оценивались фестивали, выставки, региональные, городские, деловые, некоммерческие и клиентские мероприятия и другие проекты.

Узнать более подробную информацию о премии «Событие года» и проектах-победителях 2017 года можно на сайте http://premia.event.ru/#about.