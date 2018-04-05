Брянскому интернату в городе Жуковка выделили 15 млн рублей после инспекции Кузнецовой

БРЯНСК, 5 апреля. / ТАСС /. 15 млн рублей выделили на ремонт школы-интерната в городе Жуковка Брянской области, который в конце марта с инспекцией посетила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова , сообщили ТАСС в четверг в администрации региона.

Инспекция российского детского омбудсмена связана с выявленными преступлениями против половой неприкосновенности воспитанниц заведения. Кузнецова посетила школу-интернат с проверкой 25 марта, среди прочих проблем она отметила неудовлетворительное состояние материально-технической базы заведения.

"Губернатором Брянской области Александром Богомазом принято решение о выделении 15 млн рублей на ремонт школы— интерната в городе Жуковка", — сообщили в областной администрации. Средства пойдут на ремонт спального корпуса, замену сантехнического оборудования, дверей и окон, на ремонт фасада здания, на замену электропроводки, приобретение необходимого школе-интернату оборудования. В ближайшее время проведут торги на осуществление всех работ.

Проверка также выявила, что в интернате нет планов индивидуального развития детей, воспитатели интерната не в полной мере обладают квалификацией для полноценной работы с подопечными. При этом Кузнецова отметила, что такие недостатки встречаются как в брянских аналогичных учебных заведениях, так и в школах-интернатах по всей России.

Как сообщили ТАСС в региональном департаменте образования, все педагоги и психологи брянских детских интернатов пройдут курсы повышения квалификации, проведут ряд тренингов и круглых столов по правовой защите детей. Также отметили, что директор учебного заведения оставил свой пост, некоторых руководителей интерната понизили в должности, одна из воспитательниц прекратила работу в учебном заведении. В департаменте добавили, что мае все воспитанники отправятся на профильные смены в детские оздоровительные лагеря, на что выделят дополнительные средства.