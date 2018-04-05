Облегчить душу. Как ставропольские психиатры помогают жителям края

Сегодня в Ставропольскую краевую клиническую специализированную психиатрическую больницу (СККСПБ №1) обращаются не только люди с тяжёлыми душевными недугами, но и те, кто страдает депрессией или пограничными психическими расстройствами.

В прошлом году больница победила во всероссийском конкурсе «За подвижничество в области душевного здоровья».

Как сохранить жизнь?

Больших успехов сотрудники больницы добились в профилактике самоубийств.

Недавно у службы «Телефон доверия» СККСПБ №1 появился свой сайт. Портал работает так, что люди, которые ищут сведения о способах суицида, автоматически попадают на эту веб-страницу, а там видят предложение о помощи.

«Сейчас эта работа очень актуальна, так как в Сети активизировались сообщества, манипулирующие сознанием людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, — комментирует заведующая службой Светлана Рожкова . — Предоставляя ставропольцам экстренную психологическую помощь через Сеть, наши психологи нередко удерживают отчаявшихся от рокового шага».

Усилия специалистов приносят результаты: в Ставрополе с 2014 до 2017 г. снизилось количество суицидов на 54%, суицидальных попыток — на 6%, количество повторных попыток — на 68%, количество попыток среди лиц, наблюдающихся в СККСПБ №1, — на 49%.

Нередко к последней черте людей подталкивает депрессия. Поэтому в последние годы в больнице большое внимание уделяют этому недугу.

Недавно стартовал новый проект, предполагающий выезды в отдалённые территории. Сотрудники учреждения уже дважды побывали в районах и городских округах края, где обследовали местных жителей.

В феврале-марте 53 бригады посетили 26 районов края и провели 69 школ здоровья. На встречи с врачами пришли 3406 человек. У 241 из них заподозрили депрессию и записали на приём к участковому психиатру.

Слушать и слышать

А детей и подростков до попытки свести счёты с жизнью нередко доводят конфликты с родителями. Именно с мамами и папами специалисты работают, чтобы предотвратить подобное.

В больнице запустили тренинг «Учимся понимать детские чувства: навыки взаимодействия». Эта работа стала победителем и получила грант на всероссийском конкурсе «Здоровое поколение-2017».

«В 70% детских и подростковых суицидов последней каплей является конфликт в семье, — комментирует главный врач больницы Олег Боев. — На тренинге родителей обучают эффективному общению с детьми, основанному на взаимном уважении и внимании».

По мнению психологов, главное — научиться говорить с представителями подрастающего поколения так, чтобы они вас слушали, и слушать так, чтобы они говорили.

Почему «горим» на работе?

К депрессии человека иногда может привести профессиональное выгорание. Каковы его главные симптомы?

«У человека снижаются настроение, самооценка, появляются апатия и даже агрессия. Могут обнаружиться физические недомогания», — поясняет Олег Боев.

Как же от этого уберечься? Специалисты советуют, во-первых, не пренебрегать правильным образом жизни и так называемой психологической гигиеной: смотреть на жизнь с позитивом, стараться во всем находить плюсы, избегать негативного общения и легче переносить неудачи.

Во-вторых, при ощущении потери контроля за своими эмоциями и переживаниями обратиться к врачу.

Предотвратить выгорание помогают оптимизация рабочего времени (расставив приоритеты, сначала выполнять важные задания, напоследок оставлять более простые), перерывы и смена деятельности.

Ставропольcкий край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 441, тел. 8 (8652) 99-17-81. Справки от психиатра: 8 (8652) 99-17-81, доб. 341 На правах рекламы.