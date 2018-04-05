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О детских игрушках разных лет поговорили в библиотеке на 1-й Новокузьминской
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О детских игрушках разных лет поговорили в библиотеке на 1-й Новокузьминской 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Беседа, посвященная детским игрушкам разных времен, состоялась в библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице. Об этом сообщила библиотекарь Анастасия Лунева.
— Следующие 10 лет объявлены Десятилетием детства. О чем же говорить в это время, если не об играх и игрушках? Во что играли наши мамы, папы, бабушки, дедушки и более далекие предки? Лоскутная народная кукла, глиняные и деревянные игрушки, фигурки из лыка и бересты, матрешки, свистульки, матерчатые мячики — все это мы видели, трогали, держали в руках и получали истинное удовольствие от доброй и теплой энергетики, исходящей от этих вещей, — рассказала Анастасия Лунева.
Библиотека №104 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)
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