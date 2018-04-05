Дайте слово, я знаю — как. Как Гражданский форум собирал новые идеи

Первые итоги своей инициативы можно будет ощутить уже в этом году.

Всем выйти из тени!

Гражданский форум общественного согласия — это первое мероприятие, на котором каждый житель мог предложить идею по улучшению качества жизни в Югре. Для инициатив и предложений создали электронный ящик «Губернатор онлайн». В общей сложности получили около 1000 инициатив. Из них выбрали самые интересные и перспективные заявки, а их авторов пригласили на форум, где дали возможность высказать свои «хотелки» лично губернатору Наталье Комаровой

Кроме того, с 18 января до середины марта губернатор посетила все 22 муниципалитета округа, это турне тоже принесло в «копилку» около 150 проектов. Лучшие прошли в финал.

Более 700 человек — лидеры общественного мнения, гражданские активисты, волонтеры, представители общественных объединений стали ядром форума и главными инициаторами.

В чем-то схожих предложений было так много, что их решили объединить в кластеры. Кластерный подход предполагает «пакетную упаковку», когда похожие проекты объединяют силы и средства, привлекая максимальное количество участников. Так сформировали шесть групп: «креативный кластер», «кластер здорового образа жизни и спорта», «духовно-патриотический кластер», «культурный кластер», «социальный кластер», «кластер добровольчества».

Уже готовый и работающий проект — отряд по поиску пропавших детей в Сургуте. Его сформировали неравнодушные сургутяне в 2015 году. «23 марта мы подали заявку на региональный форум, чтобы привлечь другие города к решению этой проблемы. Много людей пропадает. Если взять статистику за этот год, уже есть 21 заявление о пропаже, и это только в Сургуте. Из них — 9 детей, трое числятся пропавшими. Мы готовы делиться опытом. У нас есть чёткие методические рекомендации, как организовать работу, кто это должен делать, как взаимодействовать с органами власти», — поделилась идеей своей команды волонтёр форума Надежда Злобина.

«Фим и сказки из чемоданчика»

Ещё один готовый проект у Юлии Быковой из Урая. Она ходит со своей куклой-марионеткой по детским больницам и посещает детей-инвалидов на дому. Делает это для того, чтобы поднять настроение и скрасить будни детей, даря им сказку и счастье.

Юлия в детстве много времени провела в больнице и не по наслышке знает, каково находиться одной в палате, когда мама и папа находятся далеко в другом городе.

«В детстве я подолгу лежала в больницах. Я помню, каково это: мир сужается до узких больничных коридоров с плиткой на стенах, меня заставляют сдавать анализы, проходить неприятные процедуры, ставят уколы. Остается только страх и одиночество».

Поэтому считает важным, помогать детям и привносить в их мир немного сказочного.

Помогает ей в этом деле её кукла-марионетка «Фим». Эта кукла полюбилась уже многим детям. Он рассказывает сказки, стихотворения, играет с ними в вопрос-ответ, а сама кукловод показывает теневые представления юным зрителям на разные темы. Дети проникаются к этому персонажу и часто открывают ему душу, рассказывают то, о чём не могут поделиться со взрослыми.

Все сценарии Юлия придумывает сама, так, чтобы всем ребятам было интересно. К каждому ребёнку она ищет свой подход.

На форуме многие нашли единомышленников и женщина надеется найти команду как волонтеров, так и специалистов.

Родился этнофестиваль

Прошедшие муниципальные этапы Гражданского форума общественного согласия дали импульс уже многим проектам. Среди них — «Экстремальный Урай» Владислава Кузьменко. Менее чем за месяц проект был масштабирован почти на всю Югру. Благодаря этой задумке, города Югры объединились и работают над созданием единого календарного плана — Югорской серии экстремальных соревнований. В этот проект собираются объединить не только сами экстремальные состязания, но и другие культурные спортивные мероприятия в округе, например, проект «Развитие северной (скандинавской) ходьбы в Кондинском районе» (проект «Шагай к здоровью»).

«У нашего некоммерческого сектора есть потенциал, чтобы расширять границы — объединяясь, выходить на российский, международный уровень. Один из таких проектов, родившихся на форуме, — международный этнофестиваль народов Севера, — выразила свое мнение губернатор Югры Наталья Комарова. — По замыслу авторов, он объединит десятки событий в сфере этноспорта, гастрономических традиций, промыслов и ремесел, этномоды, тем самым усиливая их эффект для продвижения бренда Югры в стране и за рубежом».

Кстати, именно по инициативе участников Форума состоялся 1-ый этап историко-краеведческой викторины «Югре — 900!». Идеи участников форума вошли в проект «Многовековая Югра».

Кому нужна перезагрузка?

Уникальные и непохожие проекты выделяли отдельно, чтобы продумать их дальнейшее развитие. В этой работе участникам форума помогали федеральные и местные эксперты, знающие, как ту или иную идею воплотить в жизнь.

«Моя миссия достаточно простая: урегулировать работу так, чтобы люди могли на площадке договориться, прийти к единому мнению и выработать шаги для дальнейшего взаимодействия. Моя задача — создать среду, в которой это возможно, чтобы люди могли говорить и договариваться», — пояснил модератор площадки «Здоровый образ жизни и спорт», бизнес-тренер Артем Затолокин.

В каждом кластере эксперты с участниками доводили работу до конца: формировали программы и ставили сроки по их выполнению, находили наставников, которые будут развивать и реализовывать проект. После внесения последних корректировок, механизмы (или как сегодня говорят, «дорожные карты») по продвижению проектов презентовали губернатору Наталье Комаровой и другим приглашённым экспертам форума.

«Сегодня все проекты, которые были представлены на муниципальных этапах Гражданского форума, мы объединяем в мультипроектную инициативу, некий мегапроект. Он получил название «Патриотика Югры: перезагрузка», поскольку у нас в запасе — много новых уникальных проектов, с новой точкой зрения, таких как телепередачи, массивные издания о героях Югры. Наша задача — вот этот огромный всплеск энтузиазма оформить в «дорожную карту», календарный план, где люди из разных муниципалитетов с похожими проектами могут взаимодействовать и работать сообща, чтобы в будущем из этого вырастали окружные фестивали, форумы, мегапроекты в различных областях», — высказался модератор духовно-патриотического кластера, социолог, преподаватель Югорского госуниверситета, член Экспертного клуба Югры Илья Верховский.

Осталось только добавить, что все идеи, представленные на форуме, разместили на специальной интерактивной карте, там их уже более двухсот. Эта карта позволит всем югорчанам видеть то, что собираются делать активисты округа, и присоединиться в любой момент к понравившемуся проекту, найти единомышленников или получить консультацию о том, как развить и применить у себя в регионе какую-либо программу.

Завершающим событием мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством и Югры и Фондом поддержки социальных проектов. Это соглашение привлечет дополнительные ресурсы для передовых идей югорчан.