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В больницы Москвы с начала 2018 года обратились 16 человек по поводу укуса клещей
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В больницы Москвы с начала 2018 года обратились 16 человек по поводу укуса клещей 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве зафиксировали, что с начала 2018 года в лечебные учреждения по поводу укусов клещей уже обратились 16 человек, сообщается на сайте ведомства.
«С начала этого года в медицинские организации города Москвы по поводу укусов клещей обратились 16 человек после выезда на территории Краснодарского края и в зарубежные страны. Зарегистрирован 41 случай завозного иксодового клещевого боррелиоза, в том числе среди лиц, ранее не обращавшихся в медицинские организации по случаям присасывания клещей в 2017 году. Случаев клещевого вирусного энцефалита в настоящее время не зарегистрировано», — говорится в сообщении.
С целью профилактики клещевого вирусного энцефалита среди лиц, выезжающих на эндемичные территории, за три месяца 2018 года в Москве вакцинированы 3009 человек (в 2017 году за этот же период — 2166).
Территория Москвы не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, однако в случае выезда москвичей на эндемичную территорию не позднее чем за 1-1,5 месяца необходимо сделать прививку.
«Москвичи могут сделать прививку в медицинских организациях по месту жительства бесплатно! Прививка состоит из двух инъекций, после последней инъекции должно пройти не менее 14 дней до выезда в эндемичную зону. За это время вырабатывается иммунитет. Через год необходимо сделать ревакцинацию, которая состоит только из одной инъекции, далее ревакцинацию повторяют каждые три года», — отмечается в материале.
На сайте ведомства напоминается, что в 2017 году в медицинские организации Москвы по поводу укусов клещей обратилось 13438 человек, что на 15% меньше, чем в 2016 году — 15903. Зарегистрировано 862 случая иксодового клещевого бореллиоза, из которых только семь связаны с присасыванием клещей на территории лесопарковых зон Москвы. Преимущественно заражение произошло на территории Московской области. Среди неорганизованных непривитых лиц, выезжающих на отдых в эндемичные территории Российской Федерации и зарубежные страны, зарегистрировано 14 завозных случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.
За период активности клещей в 2017 году обработано 2425,9 гектара зон массового отдыха, парков и лесопарков, в том числе 519,39 гектара территорий детских летних оздоровительных учреждений. Территории детских оздоровительных лагерей обрабатывались перед началом каждой смены. Случаев заболеваний, передающихся с укусом клещей, и присасывания клещей в детских летних оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.
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