«Музыкальный час» в ТЦСО «Бутово» посвятят лирическим мотивам 

Весна — время лирики и пробуждения природы. Вот и районный ТЦСО «Бутово» решил отдать дань лирическому настроению.
В пятницу, 6 апреля, в ТЦСО «Бутово» (ул. Поляны, д. 57) вновь пройдёт «Музыкальный час». Его назвали просто и понятно — «Лирические мотивы».
Главными лириками апрельского «Музыкального часа» станут Александр Жарков и его гитара.
Напомним: Александр Жарков является создателем студии «Легато», которая базируется здесь же — в ТЦСО «Бутово». Также он создал свою методику обучения игре на гитаре. Благодаря этой методике научиться играть на гитаре может каждый — независимо от возраста и наличия (либо отсутствия) музыкального образования.
«Лирические мотивы» зазвучат с 14.00.
Все подробности можно узнать по телефону: 8-495-716-36-36