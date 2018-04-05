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«Музыкальный час» в ТЦСО «Бутово» посвятят лирическим мотивам
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«Музыкальный час» в ТЦСО «Бутово» посвятят лирическим мотивам 

Вестник Бутова 57 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Весна — время лирики и пробуждения природы. Вот и районный ТЦСО «Бутово» решил отдать дань лирическому настроению.
В пятницу, 6 апреля, в ТЦСО «Бутово» (ул. Поляны, д. 57) вновь пройдёт «Музыкальный час». Его назвали просто и понятно — «Лирические мотивы».
Главными лириками апрельского «Музыкального часа» станут Александр Жарков и его гитара.
Напомним: Александр Жарков является создателем студии «Легато», которая базируется здесь же — в ТЦСО «Бутово». Также он создал свою методику обучения игре на гитаре. Благодаря этой методике научиться играть на гитаре может каждый — независимо от возраста и наличия (либо отсутствия) музыкального образования.
«Лирические мотивы» зазвучат с 14.00.
Все подробности можно узнать по телефону: 8-495-716-36-36
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