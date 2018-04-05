«Музыкальный час» в ТЦСО «Бутово» посвятят лирическим мотивам

Весна — время лирики и пробуждения природы. Вот и районный ТЦСО «Бутово» решил отдать дань лирическому настроению.

В пятницу, 6 апреля, в ТЦСО «Бутово» (ул. Поляны, д. 57) вновь пройдёт «Музыкальный час». Его назвали просто и понятно — «Лирические мотивы».

Главными лириками апрельского «Музыкального часа» станут Александр Жарков и его гитара.

Напомним: Александр Жарков является создателем студии «Легато», которая базируется здесь же — в ТЦСО «Бутово». Также он создал свою методику обучения игре на гитаре. Благодаря этой методике научиться играть на гитаре может каждый — независимо от возраста и наличия (либо отсутствия) музыкального образования.

«Лирические мотивы» зазвучат с 14.00.

Все подробности можно узнать по телефону: 8-495-716-36-36