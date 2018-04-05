Медведев заявил о полной поддержке заявки Екатеринбурга на «ЭКСПО-2025»

Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок, которые приехали с рабочим визитом в Москву. Он заверил их, что власти страны полностью поддерживают заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Также он поблагодарил их за внимательное отношение к заявке и подчеркнул, что власти уделяют особое внимание этому вопросу, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. При этом Екатеринбург уже не в первый раз заявляется на проведение международной выставки на своей территории.

«Досье Екатеринбурга претерпело изменения: изменились характеристики площадки, появились некоторые другие дополнительные возможности. От имени правительства Российской Федерации хочу сказать, что все обязательства, которые возлагаются на принимающую сторону, мы не только подтверждаем, но и гарантируем, о чем я подписал необходимые документы», — сказал Дмитрий Медведев.

Глава делегации бюро выставок, председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой поблагодарил Дмитрия Медведева за теплый прием и сообщил, что предварительные результаты инспекции положительные.