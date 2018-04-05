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«Телефлот» приглашает молодых журналистов погрузиться в мир ТВ
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«Телефлот» приглашает молодых журналистов погрузиться в мир ТВ 

Вести.Ru 2 часа назад
С 3 по 18 мая состоится XIII Международный молодежный фестиваль «Телефлот» для тележурналистов. Мероприятие традиционно пройдет на борту теплохода компании «Инфофлот».
Молодые специалисты бок о бок с профессионалами посетят 16 старинных русских городов: Мышкин, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, Елабугу, Чайковский, Пермь, Чистополь, Тетюши, Болгар, Чебоксары, Козьмодемьянск, Городец, Плес и Углич, где и будет объявлен финиш «Журналистского марафона».
Участники смогут увидеть самые интересные достопримечательности, познакомиться с местными жителями, окунуться в историю страны, а также поучаствовать в интересных профессиональных мастер-классах, перенять опыт у старших коллег и подготовить новые сюжеты и репортажи.
Сопровождать молодых журналистов будут ведущие специалисты российского телевидения, в частности, режиссер Игорь Романовский, заместитель генерального директора РБК-ТВ и ведущий телеканала «Россия-24» Илья Доронов, художественный руководитель проекта «Всероссийская детско-юношеская учебная киностудия» Ольга Ожерельева, Надежда Федотова шеф-редактор «России 1», Первого канала), Марианна Никольская (детская редакция ВГТРК), корреспондент газеты «Труд» Георгий Настенко и телерадиоведущий ВГТРК Алексей Ерофеев.
Организаторами фестиваля выступают ЦТ «ТЕЛЕЛАЙН» и компания «Инфофлот» при участии сотрудников центральных российских телеканалов, Гильдии межэтнической журналистики, Лиги юных журналистов Поволжья и Северного Кавказа, международного молодежного проекта творческих путешествий «Пресс-тур».
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