«Телефлот» приглашает молодых журналистов погрузиться в мир ТВ

С 3 по 18 мая состоится XIII Международный молодежный фестиваль «Телефлот» для тележурналистов. Мероприятие традиционно пройдет на борту теплохода компании «Инфофлот».

Молодые специалисты бок о бок с профессионалами посетят 16 старинных русских городов: Мышкин, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Казань, Елабугу, Чайковский, Пермь, Чистополь, Тетюши, Болгар, Чебоксары, Козьмодемьянск, Городец, Плес и Углич, где и будет объявлен финиш «Журналистского марафона».

Участники смогут увидеть самые интересные достопримечательности, познакомиться с местными жителями, окунуться в историю страны, а также поучаствовать в интересных профессиональных мастер-классах, перенять опыт у старших коллег и подготовить новые сюжеты и репортажи.

Организаторами фестиваля выступают ЦТ «ТЕЛЕЛАЙН» и компания «Инфофлот» при участии сотрудников центральных российских телеканалов, Гильдии межэтнической журналистики, Лиги юных журналистов Поволжья и Северного Кавказа, международного молодежного проекта творческих путешествий «Пресс-тур».