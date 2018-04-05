Молодые преображенцы показали отличное знание истории

Студенты Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23 стали призерами конкурса по военной истории России. Мероприятие проходило в Центральном музее Вооруженных сил.

Активисты студенческой студии «Моя Москва— моя история» Арина Сметанина, Александра Швыряева, Алина Рамазанова, София Райцева, Дмитрий Ярославцев отстояли честь колледжа в финале.

Руководитель студии, педагог Г. Н. Листопадов рассказал, что команда КИГМ №23 рассказала, как Красная армия во время гражданской войны использовала бронеавтомобиль «Фиат». Ребята выступили успешно. Жюри присудило им высший балл. Также ребята продемонстрировали свою эрудицию, ответив на вопросы о высших военных наградах Российской империи, перечислили все исторические фильмы и описываемые события по небольшим фрагментам, назвали технические характеристики стрелкового оружия.