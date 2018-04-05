В Екатеринбурге объявили конкурс на проект суперзала филармонии, который построят в саду Вайнера

В среду областной минстрой объявил конкурс на архитектурную концепцию нового зала Свердловской филармонии. Его планируют построить в саду Вайнера, который находится за действующим зданием.

— Это должен был филармонический зал не менее чем на 1600 человек. Это особое сооружение, поскольку там должна быть идеальная акустика. Частично он будет углублен под землю. При этом я хочу особо подчеркнуть, что будет затронута совсем небольшая часть сада Вайнера. Мы рассчитываем, что с появлением нового зала будет дана вторая жизнь и саду, где сейчас стоянка, грязь и старые тополя, — рассказал E1.RU директор Свердловской филармонии Александр Колотурский.

Заявки от участников будут принимать до 16 апреля, а уже до 30 апреля выберут десятку финалистов. Победитель же станет известен к августу — он получит внушительный приз в 10 миллионов рублей. Возглавляет жюри вице-губернатор Павел Креков

— Также в жюри входят пианист Денис Мацуев , дирижер Дмитрий Лис и многие другие. Я хочу, чтобы это был лучший филармонический комплекс в России, аналогов которому просто сейчас нет, — рассчитывает Александр Колотурский.

Разговоры о новом зале для Свердловской филармонии идут много лет. Все дело в том, что нынешний зал вмещает лишь 700 человек — из-за этого в Екатеринбург сложно приглашать мировых звезд.

— Мне просто обидно, что город, имея такую филармонию, такой оркестр… Мы могли привлечь к классической музыке дополнительную публику. Ранее с этой целью мы стали развивать и виртуальные залы, чтобы население в области тоже имело возможность слушать классическую музыку независимо от того, сколько мест в нашем зале. Сейчас на концерты приходят 700 человек, а еще 900 смотрят в виртуальных залах по всей области, — говорил ранее в интервью E1.RU Александр Колотурский.

По его словам, рассматривалось несколько вариантов, где мог бы появиться новый зал. Был даже проект размещения его в акватории Городского пруда. Но самым очевидным был именно тот, на котором остановились, — в саду Вайнера. Ранее говорилось, что для него потребуется лишь 30 соток земли, а бюджет стройки составит 2,5 миллиарда рублей.

В сентябре 2016 года открыли пристрой к Свердловской филармонии, в котором располагается репетиционный зал.