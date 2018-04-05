Slow Life: главные правила медленной жизни

Мы глотаем на бегу бутерброд и стакан кофе с нашим именем, читаем книги по диагонали, даже отпуск проводим в режиме «галопом по Европам». Кажется, что притормозить нас могут заставить только болезнь, нервный срыв или эмоциональное выгорание. Некоторые просто не могут остановиться, пока не доведут себя до пограничной отметки. Пока большая часть планеты продолжает бежать, в мире набирает популярность движение-антипод Slow Life — «медленная жизнь».

Стремление к Slow Life не означает желание двигаться со скоростью улитки. Главная цель участников движения Slow Life — делать все с правильной скоростью и обрести спокойствие в повседневной жизни.

Как появилась философия Slow Life

Когда в конце 80-х мир захватили сети быстрого питания, в Италии началось движение Slow Food. Это случилось после того, как в центре Рима открыли Макдональдс . Итальянцы первыми взбунтовались против быстро приготовленных блюд и стали ратовать за сохранение местных кулинарных традиций, за медленное принятие пищи и наслаждение едой. Дошло до того, что активисты организовали «Международное движение медленной еды».

Философия Slow Life возникла на фундаменте философии Slow Food и расширила ее границы до масштабов жизни человека в целом. В книге «Похвала медлительности» Карл Оноре, один из главных идеологов Slow Life, дал определение медленной жизни.

«Философия медленной жизни — это не делать все по-старому, а стремиться делать все на правильной скорости, наслаждаясь часами и минутами, а не просто подсчитывая их. Делать все как можно лучше, а не настолько быстро, насколько это возможно».

Еще одна значимая фигура среди тех, кто придерживается принципов Slow Life, это Гейр Бертелсен, создатель «Мирового института медленности». И это далеко не единственная организация, которая поддерживает движение Slow Life. Например, существует известный американский фонд «Продлить мгновение», а в Японии популярен «Клуб неторопливости». Все они выступают за замедление и контроль над ускорением.

В чем плюсы «медленной жизни»?

Здесь нет четкого списка действующих веществ и последствий, как на упаковке лекарства. Однако можно выделить несколько положительных эффектов от жизненного замедления.

«Медленная жизнь» может уменьшить количество психологических и физических недомоганий. Мы меньше спешим и больше отдыхаем — такой режим кому угодно пойдет на пользу. Благодаря замедлению мы заново учимся наслаждаться жизнью. Не несемся сквозь время, сломя голову, а двигаемся не спеша, не забывая ощущать вкус. Сравните: проглотить кусок яблока целиком или медленно раскусить его, почувствовать сладость, сок и легкую кислинку. Повышается качество нашей жизни. Slow Life затрагивает многие важные аспекты: от безопасности на дорогах до живого общения вместо смайликов в мессенджерах. Ниже мы рассмотрим каждый аспект более подробно.

Как жить в стиле Slow Life

С теорией разобрались, переходим к практике. Итак, вы решили испытать на себе положительные эффекты от медленной жизни.

Не старайтесь все успевать

Переделать все дела — это, конечно, здорово. Но не ценой своего здоровья и времени, которое можно потратить, например, на общение с близкими. Лорен Розенфилд и Мелва Грин, авторы книги «Дышите свободно», советуют отказаться от некоторых обязанностей не только в рабочих делах, но и в домашних, а также в отношениях с людьми.

Контролируйте поток информации

Бесконечные ленты в соцсетях, книги, подкасты, видеоролики на YouTube — все это ежедневно сваливается в наши умы и приводит к информационной перегруженности. Сократите количество информационного шума: отпишитесь как минимум от половины новостных рассылок, не ввязывайтесь в онлайн-дискуссии, не оставляйте телевизор и радио работать «фоном».

Живите экологично

Философия Slow Life тесно переплетается с принципами экологичного образа жизни. Сразу ставить солнечную батарею на крышу необязательно. Начните с простого: не берите больше продуктов, чем можете съесть, поддерживайте местных фермеров, не покупайте лишнего.

Поддерживайте «медленную» жизнь города

Во многих крупных городах создаются общественные пространства, которые позволяют наслаждаться этой самой медленной жизнью. К таким пространствам относятся:

парки и зеленые зоны, оборудованные лежаками, гамаками и другой инфраструктурой, позволяющей устроиться поудобнее и понаслаждаться книгой или небом над головой; кафе здорового питания, вегетарианские кафе; уличные объекты для занятий спортом, велосипедные дорожки, пункты проката.

Ограничьте использование гаджетов

Не нужно впадать в цифровой аскетизм. Просто не забывайте выпускать телефон из рук, когда в нем нет острой необходимости. Чаты замените на реальное общение с близкими, а вместо развлекательных роликов возьмитесь за бумажную книгу.

Путешествуйте медленно

Помните Лиз из фильма «Ешь, молись, люби»? Первую треть своего большого путешествия она провела в Италии, неспешно гуляя по улицам и объедаясь пиццей и другими лакомствами в уличных кафе. Берите пример. Не неситесь, сломя голову, через все достопримечательности. А заодно вместо номера в отеле попробуйте остановиться в квартире одного из местных жителей. Это поможет проникнуться атмосферой. Варианты размещения ищите на Airbnb.

Попробуйте быть «медленным» на работе

Не каждая работа позволит замедлиться. Но если есть такая возможность, постарайтесь не брать на себя слишком много, не перекладывайте на свои плечи чужие обязанности. Во время рабочего дня находите время, чтобы погулять. Если дорога на работу похожа на ад, попробуйте сменить маршрут, летом пересядьте на велосипед или обсудите с руководством возможность удаленной работы.

Примерьте роль «гедониста»

В сознании многих гедонизм ассоциируется с излишествами, бездельем и праздным образом жизни. Прежде чем осуждать, позвольте себе радоваться жизни. Окружайте себя вещами, которые вдохновляют, водите себя в красивые места и рестораны. Проживайте жизнь, наполненную эйфорией.

Создайте в квартире укромный уголок

Оборудуйте место, где вас никто не будет беспокоить. Проводите там как можно больше приятных минут: читайте, ухаживайте за собой.

Быстрые способы замедлиться

Если на глобальные вещи, перечисленные выше, вы пока не решились, испытайте на себе эти быстрые способы замедлиться. Они очень простые, сделать их можно здесь и сейчас.

Ничего не делайте пять минут. Отключите уведомления в почте и на телефоне. Для начала — на полдня. Идите домой медленно. Будто гуляете по набережной в Сочи. Обнимите любимого, ребенка, родителей или домашнего питомца. Посмотрите в окно. Перед тем как вступить в диалог, выдержите паузу. Очень скоро вы заметите, что поддерживать все беседы — необязательно. Приготовьте красивый ужин и съешьте его медленно, вдумчиво, наслаждаясь вкусом.