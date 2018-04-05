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Стартовал новый туристический маршрут Петербург-Пушкинские Горы
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Стартовал новый туристический маршрут Петербург-Пушкинские Горы 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Учащиеся и педагоги петербургской гимназии оценили преимущества нового туристического маршрута Петербург — Пушкинские Горы с использованием транспортно-пересадочного узла ТПУ «Сущёво» в Бежаницком районе Псковской области.
Как сообщили АиФ-Псков в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», группа из 28 учащихся отделения дополнительного образования детей гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в сопровождении взрослых 31 марта и 1 апреля посетили Пушкинские Горы. Из Петербурга они добрались на поезде до железнодорожной станции Сущёво в Бежаницком районе, откуда до Пушкинских Гор доехали на автобусе «Волгабас», предоставленном предприятием «Псковпассажиравтотранс».
Детский коллектив успешно выступил на II Всероссийском Фестивале-конкурсе Star Dance в Пушкинских Горах. В нем приняли участие 17 танцевальных групп, 4 дуэта и 11 солистов, дети в возрасте от 3-х до 16 лет из городов Псковской области и Санкт-Петербурга. Младшая группа коллектива эстрадного танца «Dance Avenue» заняла второе место, а средняя и старшая группы заняли первые места в своих возрастных номинациях. Кроме того, победа досталась двум дуэтам.
«Дети в полном восторге от Пушкинских Гор и от самой поездки. Родителям понравился автобус и сопровождение ДПС. Однозначно я порекомендовала бы всем детским группам добираться через Сущёво. Родители очень неохотно соглашались на рейсовый автобус… Он идет ночью, они очень боялись. Поэтому этот вариант через Сущево — идеальный. От лица деток и их родителей выражаю вам огромную благодарность за трансфер. И хотим еще раз осуществить эту поездку на следующий год. Спасибо!», — сообщила организатор поездки Олеся Лобанова.
Использование ТПУ «Сущево» позволяет петербургским школьникам значительно экономить время на туристических поездках в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Организация перевозки детей автобусами по маршруту Санкт-Петербург — Пушкинские Горы связана с определенными трудностями.
Среднее время в пути автобусом по данному маршруту составляет 7 часов 30 минут. В случае поездки на «школьном» автобусе, скорость движения которого существенно ограничена, требуется еще больше времени. Для пребывания детей в Пушкинском заповеднике в течение двух выходных дней организаторам требуется затратить на перевозку дополнительно два рабочих дня (пятницу и понедельник).
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