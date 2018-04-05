Главный арап Новониколаевска

История Новосибирска коротка и не столь богата на известных личностей, а тем более на знаменитые династии. Прошло чуть больше ста лет, а кто возглавлял тогда город и как сложилась судьба детей первых лиц Новониколаевска, в городе уже и не помнят. Несмотря на все трудности, НГС разыскал потомков одного из самых заметных в истории Новониколаевска глав — Алексея Григорьевича Беседина. Смуглый крестьянский мальчишка смог выучиться без школ и университетов, а волевой характер привёл его на должность главы молодого города.

Правнук Алексея Григорьевича — театральный режиссёр Дмитрий Егоров — родился уже в Санкт-Петербурге спустя полвека после смерти известного предка. Его мама — известный критик, редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитриевская, а бабушка, филолог Тамара Алексеевна, была младшим ребёнком в семье Бесединых. Другая правнучка, Ольга Главацкая — внучка сына Василия, — осталась в Новосибирске и стала музыкантом филармонии. Вместе они рассказали историю своей удивительной большой семьи.

Алексей Григорьевич родился в бедной деревне Клещевка Курской губернии в 1864 году.

Он писал, что был «сыном крестьянина-бедняка, порядочного бездельника и пьяницы Григория Беседина». Вскоре после отмены крепостного права семья переехала в Оренбургскую губернию.

Там он брался за любую работу — начинал с мальчика на посылках в кабаке. Простой парень с помощью дьячка овладел грамотой и начал продвигаться по карьере.

У Алексея Григорьевича была необычная для русского крестьянина внешность — смуглая кожа, тёмные глаза и вьющиеся волосы.

«Алексей Григорьевич был темнокожим, точнее метисом-арапом. Это отчётливо видно по фотографиям. Главная семейная загадка — откуда взялся африканский ген? Есть версия, что его дед женился на арапке: то ли это была крепостная, которую выдали замуж, то ли кто-то привёз с русско-турецкой войны. Этот ген сильно гуляет среди детей до сих пор — у бабушки были кудрявые волосы, — рассказывает правнук Дмитрий Егоров. — В нас всех присутствует какой-то африканский характер — вспыльчивые, но не в смысле злые, а эмоциональные. С кем общался, во всех Бесединых отмечал эту эмоциональность».

Неординарная внешность, по словам правнучки Ольги, передаётся через поколения — как сама она говорит, у её тёти, одной из внучек Беседина, «профиль Нефертити».

О горячей крови и необычном происхождении Бесединых в своей биографии упоминает старший сын Константин: «От предков со стороны отца во мне капли арабской крови, со стороны матери — армянская кровь. И быть может, поэтому, вместо того чтобы сделаться инженером-химиком, я стал поэтом».

Страстная натура Беседина навсегда изменила его судьбу — будучи уже женатым, он влюбился и был вынужден бежать в Сибирь, скрываясь от недовольных родственников супруги.

«Он был приказчиком у купца, тот женил его на своей старшей дочери Раисе Ивановне Поповой. Жили они хорошо, но детей не было. Параллельно он занимался образованием младшей дочери Анастасии. И через какое-то время с ней сбежал в Сибирь, случилось это в 1899 году, — потому что это было далеко и была возможность начать всё сначала. Жена его потом нашла, он, как я понимаю, платил серьёзные откупные тогда», — рассказывает правнук о любовном треугольнике прадеда. Развод в те времена получить было практически невозможно, но жить без Анастасии он тоже не мог — ради него обеспеченная девушка бросила всё.

«Алексей получил жалованье, взял расчёт, Настя завязала в узелок носовые платки и сменное платье, сели в поезд и махнули в Сибирь», — напишет позже младшая дочь пары Тамара Алексеевна в своих мемуарах. После побега из дома тестя влюблённые доехали до Иркутска, где Алексей Григорьевич устроился на железную дорогу и параллельно учился железнодорожному строительству. Карьера Беседина шла в гору, но семейный конфликт тянулся много лет: Анастасия Ивановна и Алексей Григорьевич много лет не были законно женатыми — обиженная Раиса Ивановна не давала развод и требовала отступные.

В любви Бесединых трудно сомневаться — в браке родилось десять детей.

В Новониколаевск молодая семья перебралась в 1905 году, когда город только начинал строиться. Семья поселилась в доме на Бурлинской, 31. Образованный и харизматичный глава семьи быстро завоевал уважение среди влиятельных жителей. Первый раз его избрали городским старостой в 1907 году, на посту он пробыл до 1909 года. Второй срок Алексея Григорьевича выпал на тяжёлые для Российской империи годы — с 1914-го по 1917-й, в самом разгаре была Первая мировая война, а в самой стране зрела революция.

«При Беседине во время Первой мировой введена в строй Алтайская железная дорога, построен первый железобетонный мост, начал работать Кожевенный завод «1915», Хладобойня — это всё истоки нынешнего КОРСа и мясокомбината. Первая мечеть, построено железобетонное здание Богородской мануфактуры — ныне почтамт , начато строительство Дома Инвалидов, ныне Дом офицеров, и парфюмерно-мыловаренная фабрика, ныне жиркомбинат», — перечисляет заслуги Беседина краевед Константин Голодяев.

«Даже когда советская власть пришла в Сибирь, его какое-то время держали органы, но выпустили — репутация была безупречная, не смогли найти вредных деяний.

Он строил госпитали и школы. По воспоминаниям бабушки, он ездил за границу выбирать лучшую сантехнику для школ», — не без гордости рассказывает Егоров.

Судьба детей Беседина сложилась по-разному. Историк литературы Игорь Лощилов называет Константина Беседина одним из самых талантливых поэтов Сибири, но судьба его оказалась короткой и трагичной — в 1938 году его арестовали сотрудники НКВД в Иркутске «по обвинению в шпионаже в пользу японской разведки» и расстреляли. Потомки рассказывают, что после событий тех лет младшие Беседины старались не афишировать своё происхождение, опасаясь гонений. Младшая дочь Алексея Григорьевича Тамара, бабушка Дмитрия Егорова, стала филологом и преподавала в вузах страны.

Один из сыновей — Василий Алексеевич — остался в Новосибирске, работал на Прожекторном заводе и почтовом ящике № 109 начальником отдела технического контроля. В Великую Отечественную войну он дошёл до Германии, привёз домой два трофейных кубка, но навсегда запретил семье расспрашивать о военных действиях. Вместе с братом Евгением Алексеевичем они жили в доме отца.

Его внучка Ольга Главацкая окончила Новосибирскую консерваторию — она пианистка и работает концертмейстером в филармонии, в Новосибирской хоровой капелле. Маленькой девочкой Ольга даже жила в том самом доме на Бурлинской, 31. Снесли его в 1971 году.

«Как было при Алексее Григорьевиче, так всё и осталось — прекрасно помню обстановку домашнюю. Большие сени, полки с кастрюлями, запасами, зерном. Заходишь — и дух старинного дома, конечно, это детские ощущения. Хорошо помню, когда мороз, накатаешься на санках по сугробам, со скрипучего снега заходишь, щёки румяные, — и печка. Расставаться с домом было жалко, это всё же наши корни. Дедушки к тому времени уже не было, бабушка переживала, ведь движение — это жизнь: печка там и печка, дрова, уголь, снег», — вспоминает Ольга.

По словам Ольги, из старых зданий до наших дней дожил только один дом на Бурлинской — «дом с жирафом».

Внуки и правнуки Беседина жалеют, что всего за сто лет архитектура Новониколаевска затерялась среди новостроек и рекламных вывесок, а жители позабыли основателей города. Славы, как говорит Ольга, они не ищут и даже рады, что лавры прадеда не мешают их жизни, но хотели бы сохранить в памяти города роль Алексея Григорьевича.

Правнук Беседина Дмитрий Егоров родился в Санкт-Петербурге, но трепетно относится к Новосибирску и местным театрам.

«Честно, я Новосибирск безумно люблю. Видимо, сибирские корни маленько отзываются — я себя замечательно чувствую в Сибири. Вот сейчас в Омск на постановку поеду с радостью. В Новосибирске я впервые оказался году в 2010-м, когда был первый «Транзит» (театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит». — Д. Я.). Выпустил четыре спектакля в Новосибирске, почти все в «Красном факеле». Насколько я знаю, в том здании в те годы, когда управлял городом прадед, было собрание. Сейчас в Новосибирске уже живёт много знакомых, близких и родных людей. Если бы в какой-то момент мне позвонил какой-нибудь важный дядя из Новосибирска и сказал бы: «Мы решили вашей семье вернуть дом, который отняли, можете переезжать», — я б задумался», — мечтательно признаётся Егоров.

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