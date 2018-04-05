Жители Хорошево-Мневников смогут написать «Тотальный диктант» в библиотеках

Жители Хорошево-Мневников смогут написать «Тотальный диктант» в библиотеках на улицах Мневники и Маршала Тухачевского. Площадками станут библиотеки № 225 и № 241.

— Автором текста для диктанта стала известная писательница Гузель Яхина , лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». Тексты, написанные ею для диктанта, войдут в новый роман «Дети мои», — сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова

Акция состоится 14 апреля в 14.00. Для участия всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru.

Напомним, библиотека № 225 находится по адресу ул. Мневники, д. 10, корп. 1. Библиотека № 241: ул. Маршала Тухачевского, д. 28, корп. 1. (ео)