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Жители Хорошево-Мневников смогут написать «Тотальный диктант» в библиотеках
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Жители Хорошево-Мневников смогут написать «Тотальный диктант» в библиотеках 

Управа района Хорошево-Мневники 3 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Жители Хорошево-Мневников смогут написать «Тотальный диктант» в библиотеках на улицах Мневники и Маршала Тухачевского. Площадками станут библиотеки № 225 и № 241.
— Автором текста для диктанта стала известная писательница Гузель Яхина, лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». Тексты, написанные ею для диктанта, войдут в новый роман «Дети мои», — сообщила начальник отдела маркетинга и рекламы ЦБС СЗАО Татьяна Иванова.
Акция состоится 14 апреля в 14.00. Для участия всем желающим необходимо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru.
Напомним, библиотека № 225 находится по адресу ул. Мневники, д. 10, корп. 1. Библиотека № 241: ул. Маршала Тухачевского, д. 28, корп. 1. (ео)
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