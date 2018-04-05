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Организаторы культурных мероприятий не будут отчитываться о проданных билетах
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Организаторы культурных мероприятий не будут отчитываться о проданных билетах 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Организаторов культурных мероприятий не будут заставлять отчитываться о количестве проданных билетов и не обяжут предоставлять сведения обо всех концертах и спектаклях, которые они организуют. Соответствующий проект закона Госдума отклонила 5 апреля.
Документ предусматривал создание единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о проводимых зрелищных мероприятиях (ЕИС).
Авторы инициативы отмечают, что в России ежегодно проводится более тысячи эстрадных, театральных, цирковых и других развлекательных мероприятий, часть из которых — за счёт средств государственного бюджета.
При этом непрозрачность отношений в этой сфере, в том числе представление организаторами недостоверной информации о реальных объёмах проданных билетов, приводит к тому, что не все необходимые средства зачисляются в бюджет.
«Примерно в таком же состоянии находилась сфера кинопоказа до внедрения Единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах», — пишет автор.
Также устанавливалось, что ответственность за непредставление, несвоевременное представление сведений, представление недостоверных данных или сведений не в полном объёме должен нести организатор мероприятия. Для этого предполагалось внести поправки в КоАП.
Но думский Комитет по культуре инициативу не поддержал, обосновав это тем, что в регионах России и так проводят недостаточно культурно-массовых мероприятий.
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