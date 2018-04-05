В МФЦ Ленобласти начали регистрировать новорожденных

В многофункциональных центрах Ленинградской области теперь доступна услуга регистрации новорожденных.

Обратиться за получением свидетельства о рождении ребенка теперь можно в филиалы и отделения службы «единого окна» во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кировском, Приозерском, Тихвинском, Тосненском районах и Сосновом Бору.

В 2017 году в качестве эксперимента такая услуга была запущена в отделениях МФЦ в Тихвинском районе. Родители малышей позитивно оценили оформление документов через МФЦ, поэтому этот опыт решено было распространить и на другие филиалы многофункциональных центров региона.

Напомним, что в МФЦ Ленобласти по принципу «одного окна» предоставляется порядка 450 государственных и муниципальных услуг. Обслуживание заявителей ведется с 9:00 до 21:00 без обеда и выходных.