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Кастинг нового сезона шоу «Танцы» пройдет в Ростове-на-Дону
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Кастинг нового сезона шоу «Танцы» пройдет в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, Ростов-на-Дону стал одним из 15 городов, в котором пройдут предварительные просмотры претендентов на участие в пятом сезоне шоу.
В донской столице предкастинг проведут хореограф проекта Алексей Карпенко и креативный продюсер Армен Оганян.
Принять участие в предварительном просмотре могут житель Дона в возрасте от 16 до 35 лет.
Претенденты должны заранее подготовить танцевальное выступление длительностью не более полутора минут и принести с собой музыкальное сопровождение для него на флешке.
Также необходимо заполнить анкету.
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