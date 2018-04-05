Кастинг нового сезона шоу «Танцы» пройдет в Ростове-на-Дону 

Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, Ростов-на-Дону стал одним из 15 городов, в котором пройдут предварительные просмотры претендентов на участие в пятом сезоне шоу.
В донской столице предкастинг проведут хореограф проекта Алексей Карпенко и креативный продюсер Армен Оганян.
Принять участие в предварительном просмотре могут житель Дона в возрасте от 16 до 35 лет.
Претенденты должны заранее подготовить танцевальное выступление длительностью не более полутора минут и принести с собой музыкальное сопровождение для него на флешке.
Также необходимо заполнить анкету.